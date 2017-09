Striscia La Notizia/ Anticipazioni e servizi 28 settembre: il tapiro a Stefania Pinna, e Alessio Viola?

striscia la notizia

Cosa vedremo questa sera a Striscia La Notizia? Bocche cucite da parte della redazione del tg satirico in onda questa sera con la conduzione della storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti con le nuove veline sul bancone. I servizi non mancheranno a cominciare da uno speciale Striscia lo striscione dedicato alle coppie e finendo ad Edoardo Stoppa. Lo stesso inviato ha annunciato sui social di aver lavorato ad un nuovo servizio e di non essere passato indenne nemmeno questa volta. Proprio pubblicando una foto della sua cena in famiglia, Edoardo Stappa ha scritto: "E dopo una lunga giornata lavorativa, in cui ci siamo presi le botte e anche un po' di bastonate...un bel brindisi con i miei ragazzi...ci sta!!!! Contenti di avere portato a casa la pellaccia anche oggi". Il video del suo nuovo servizio andrà in onda in questa nuova puntata di Striscia La Notizia? Lo scopriremo solo questa sera o nel lancio del pomeriggio. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Edoardo Stoppa.

LA CONSEGNA DEL TAPIRO A STEFANIA PINNA

Questa volta sono i giornalisti Sky a finire nel mirino di Valerio Staffelli e Striscia La Notizia. Tranquilli, questa volta non c'è alcun cooking show in mezzo ma solo una risata che una giornalista ha fatto durante l'edizione notturna del TG. A finire al cospetto di Valerio Staffelli è bella Stefania Pinna che, incredula, accosta con la sua auto per capire le motivazioni della consegna del tapiro. Dopo aver visto il video, divertita ammette di aver ceduto per via del collega Alessio Viola che era in giro per gli studi e che, accanto alla telecamera, si è lasciato andare ad un buffo balletto. Questa è la spiegazione della sua risata in diretta tv e la stessa giornalista spera che il Tapiro adesso venga consegnato anche al collega visto che proprio lui è la causa di tutto. La consegna del Tapiro ha fatto gioire il popolo della rete che adesso spera in un bis nelle prossime edizione del tg. Clicca qui per vedere il video del momento dell'ultima puntata di Striscia la Notizia.

© Riproduzione Riservata.