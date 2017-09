THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN/ Su La5 il film con Kristen Stewart (oggi, 28 settembre 2017)

il film fantastico in prima serata su La5

NEL CAST KRISTEN STEWART

The Twilight Saga: Breaking Dawn (parte 2), il film in onda su La5 oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 2012 che, come recita il suo titolo, è la seconda parte di The Twilight Saga: Breaking Dawn (Parte 1). Il film fa in realtà parte di una serie di film che appartengono ala saga di Twilight, che è stato un successo editoriale prima che cinematografico. Alla regia di questo episodio c'è Bill Condon, che aveva diretto anche la prima parte, uscita nelle sale cinematografiche nel 2011. Questo film è l'ultimo episodio dell'intera saga. Gli attori protagonisti sono gli stessi dei precedenti capitoli, Kristen Stewart interpreta il ruolo di Bella Swan e Robert Pattinson è l'affascinante Edward Cullen. Bella ed Edward sono i due protagonisti della storia d'amore attorno alla quale ruotano le vicende della serie. Breaking Dawn (Parte 2) ha avuto delle pessime recensioni da parte della critica, ma è stato molto amato dai fan di tutto il mondo incassando oltre 800 milioni di dollari e battendo anche i precedenti episodi. Anche se Breaking Dawn è stato spezzato in due parti per essere proiettato nelle sale cinematografiche, in realtà i due film furono girati contemporaneamente tra il 1 novembre del 2010 e il 5 aprile del 2011. Le riprese si sono svolte in diverse location: Baton Rouge, Louisiana e Rio de Janeiro, Brazil e Vancouver, in Canada. Questo episodio però è stato il più costoso di tutti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PARTE 2), LA TRAMA

Bella è appena stata trasformata in vampiro, quello che fin dal momento in cui ha incontrato Edward è stato il principale ostacolo al loro amore ora non esiste più. I due hanno avuto una bambina che però potrebbe essere in pericolo, infatti, viene creduta frutto di una procedura proibita, e i due neo genitori la dovranno difendere da chi sta valutando l'idea di ucciderla perché la ritengono troppo pericolosa. Nel frattempo Bella deve fare i conti con la sua nuova identità di vampiro, rendendosi conto di essere irresistibilmente attratta dall'odore del sangue. Ma il suo rapporto con Edward finalmente si avvia verso quell'equilibrio che non avevano mai potuto assaporare.

