Tina Cipollari / Chi è David ex fidanzato dell’opinionista? A Uomini e Donne, il suo primo amore

Tina Cipollari

Sorpresa per Tina Cipollari nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Nello scorso appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari aveva lanciato un appello alla redazione per trovare uno dei suoi primi amori. Approfittando del nuovo spazio dedicato alle ricerche di vecchi e nuovi amori, la bionda opinionista ha annunciato di voler ritrovare una sua vecchia fiamma ovvero un ragazzo conosciuto quando era molto giovane durante un viaggio a New York con il quale ha avuto una breve relazione. La redazione ha indagato scoprendo che la storia è vera. Dopo una serie di ricerche le persone che lavorano alla corte di Maria De Filippi sono riuscite a contattare l’uomo che ha telefonato a Tina Cipollari nella puntata tra poco in onda. Con grande sorpresa di Tina, David si è messo in contatto con la redazione facendo una sorpresa alla Cipollari. L’uomo, però, aveva ricordi molto confusi anche se ha ammesso di ricordare una ragazza italiana, molto simpatica, con cui ha avuto una breve relazione. L’uomo, tuttavia, ricordava una ragazza molto diversa da quella della foto che gli ha mostrato la redazione anche se, dopo una serie di spiegazioni, ha confermato il racconto della Cipollari.

L’INCONTRO RA TINA CIPOLLARI E DAVID

Dopo l’incontro telefonico, Tina Cipollari e David s’incontreranno di persona nella prossima puntata del trono over di Uomini e Donne. L’uomo, invecchiato e diverso fisicamente rispetto a quello che ricordava la Cipollari, si presenterà nello studio del trono over per fare una sorpresa alla bionda opinionista, ma chi è David? E’ uno dei primi amori di Tina Cipollari. L’opinionista ha raccontato di aver vissuto con lui una breve ma intensa relazione in cui la passione non mancava. Un amore giovanile che ha lasciato un dolce ricordo in Tina Cipollari che ha approfittato del nuovo spazio della trasmissione di cui è protagonista da anni per poterlo rivedere. Come tutti, dunque, Tina ha nel suo passato altre storie d’amore ma quella con David le ha lasciato un ricordo molto piacevole. Per Tina, dunque, la nuova stagione del trono over è iniziata nel migliore dei modi. David tornerà anche nelle prossime puntate per la gioia di Tina?

© Riproduzione Riservata.