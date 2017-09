UNA FAMIGLIA/ Da oggi al cinema il film drammatico con Micaela Ramazzotti (28 settembre 2017)

Scena tratta dal film Una Famiglia

MICAELA RAMAZZOTTI NEL CAST DEL FILM

In questo giovedì 28 settembre 2017 nelle principali sale cinematografiche nostrane è in uscita l’atteso film Una famiglia. Una pellicola di genere drammatico prodotto dalla casa cinematografica della Indiana Production Company con la collaborazione della Manny Films e di Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini viene gestita dalla compagnia della BIM Distribuzione. La regia è di Sebastiano Riso con il soggetto e la sceneggiatura che sono state realizzate da Andrea Cedrola con la collaborazione di Stefano Grasso e lo stesso regista. Il montaggio è stato eseguito da Ilaria Fraioli, il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Piero Basso e le musiche della colonna sonora sono state scritte da Michele Brega. Nel cast sono presenti Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel, Fortunato Cerlino, Marco Leonardi, Matilda De Angelis, Ennio Fantastichini e Alessandro Riceci.

UNA FAMIGLIA, LA TRAMA

Nell’odierna città di Roma vivono un uomo di nome Vincent assieme ad una donna di nome Maria. I due sembrano essere felici insieme nonostante la differenza d’età di circa 15 anni e soprattutto le differenzi in fatto di carattere e modo di porsi. Infatti, Vincent è un cinquantenne francese caratterizzato dal saper essere piuttosto compassionevole mentre Maria è la classica ragazza indolente e indomabile nata e cresciuta nella vicina Ostia. I due abitano nella periferia di Roma dove hanno preso una bellissima casa che poi è stata arredata ed abbellita con eccezionale estro dalla stessa Maria che in fatto di gusto per il bello è realmente al top. La scelta di vivere nella periferia è legata al comune sentimento di vivere una vita quanto più indipendente possibile non influenzata dai classici vincolari familiari, tant’è che non appena possibile si concedono delle bellissime passeggiate tra le strade della capitale senza rispettare alcun vincolo temporale o di altro genere. La loro routine quotidiana è quanto mai condivisibile all’apparenza con tanto di appassionanti cene romantiche, serate passate a lume di candela e tanto altro ancora. Tuttavia la vita di Vincent è caratterizzata da un progetto che nonostante tutto Maria ha deciso di accettare in quanto spinta da un amore che ha nei confronti dell’uomo con straordinaria determinazione. In pratica i due aiutano coppie che non possono avere dei figli dandone loro uno. Tutto va per il verso giusto fino a che nell’animo di Maria non cresce la voglia di riuscire a costruirsi una propria di famiglia cercando di avere un figlio tutto suo. Un sentimento che va in netto contrasto con quelle che sono le idee di Vincent e dunque lo scontro è inevitabile.

LE CURISOITA'

Questo film è stato presentato nell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Si tratta del secondo film diretto dal giovane regista italiano Sebastiano Riso. Per l’attrice romana Micaela Ramazzotti che ne è la principale protagonista, questo è il secondo film di questo 2017 dopo la pellicola La tenerezza diretta dal regista Gianni Amelio e nel quale ha recitato al fianco di Renato Carpentieri, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno.

