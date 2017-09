UNA VITA / Anticipazioni puntata 28 settembre: Teresa e Mauro scendono a patti?

Una Vita

La relazione tra i protagonisti di Una Vita Mauro e Teresa continua ad essere caratterizzata da sentimenti contrastanti: da una parte c'è il grande amore che li unisce e che difficilmente potrà essere cancellato. Dall'altro c'è l'inevitabile contraddizione relativa a Cayetana: Teresa vuole proteggere la sua cara amica, mentre Mauro è pronto a tutto per arrestarla. Sarà questo il punto di partenza dell'episodio odierno della telenovela spagnola, nel quale Teresa verrà a sapere che il suo ex amante ha finalmente raggiunto il suo scopo. Sarà la stessa Humilidad, infatti ad annunciare alla sua rivale in amore che il nuovo ispettore Ignacio ha accolto le richieste del suo collega e che l'ordine di arresto nei confronti di Cayetana è ormai imminente. Tali parole manderanno su tutte le furie la maestra, che deciderà di prendere la situazione di petto correndo subito al commissariato per l'ennesimo confronto con Mauro.

Teresa pronta a ricattare Mauro?

Dopo essere venuta a sapere che Cayetana potrebbe essere presto arrestata, Teresa sarà protagonista di un aspro confronto con Mauro. Oggi a Una Vita, infatti, la vedremo ricattare il suo ex amante ricordandogli che lui ha commesso un grave errore cercando di incastrare la Sotelo Ruz con delle prove false: se dunque lui non desisterà dal suo intento di incastrare e arrestare Cayetana, sarà lei stessa a rivolgersi a Ignacio per rivelargli tale compromettente gesto commesso da Mauro. A sorpresa, però, le parole di Teresa non faranno preoccupare Mauro. Al contrario: la sua convinzione di portare a termine le indagini resterà viva come non mai, tanto più che lo stesso San Emeterio metterà le cose in chiaro con la donna che ama. Anche lei, infatti, dovrà fare attenzione: se parlerà troppo, confessando tutto ciò che sa, anche Mauro la metterà nei guai raccontando a tutti la sua vera identità. La coppia non sembra quindi destinata a trovare un punto di accordo in questa vicenda...

