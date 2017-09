Un posto al sole: Matteo nasconde un grande mistero, di cosa si tratta? (Anticipazioni puntata 28 settembre)

Un posto al sole

La felicità non dura mai a lungo nelle trame di Un posto al sole e, anche le coppie che appaiono più affiatate, sono presto chiamate ad affrontare nuovi problemi. È questo il caso di Matteo e Marina, che fino a qualche puntata fa, apparivano innamorati e felici. Lui ha accettato di trasferirsi a vivere dall'amante, cominciando quella vita felice insieme che hanno sempre desiderato. Eppure il passato ritorna e, anche in questo caso, il personaggio interpretato da Luca Ward potrebbe fare i conti con qualche pericoloso fantasma della sua vita. Un suo grande segreto, potrebbe infatti costargli molto caro, mettendo in pericolo la sua relazione con la Giordano. Di cosa si tratterà? La felicità è solo un lontano ricordo anche per una delle coppie più longeve della soap partenopea: Angela e Franco continueranno a litigare a causa delle recenti vicissitudini, ma anche in questo caso una nuova decisione potrebbe peggiorare le cose.

Un posto al sole: la nuova difficile decisione di Franco

Il sabotaggio commesso ai danni dell'impianto elettrico della palestra obbligherà Franco a prendere una nuova difficile decisione. L'uomo sarà infatti convinto del coinvolgimento di uno dei suoi atleti in quanto accaduto e si troverà a dover fare i conti con un nuovo inaspettato problema economico. Tale nuovo problema turberà ancor più Angela, che da tempo sta affrontando una complicata crisi con il suo compagno. E la Poggi non sospetterà che presto la situazione potrebbe persino degenerare: cosa accadrà quando scoprirà che Franco potrebbe presto tornare a lavorare al garage di Peppino, con le ben note e inevitabili conseguenze? Ancora problemi caratterizzeranno i lavori di ristrutturazione del Vulcano, che dovrà presto trasformarsi in un ristorante. Ieri abbiamo visto Arianna e Silvia discutere in merito alla scelta dell'impresa che dovrà occuparsi dell'adeguamento del locale. Questa sera scenderanno anche in campo i rispettivi mariti: tra Michele e Andrea, infatti, l'atmosfera diventerà particolarmente tesa...

