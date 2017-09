Uomini e Donne/ Anticipazioni, Claudio e Matteo: i preferiti di Alex Migliorini (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Claudio Merangolo e Matteo Mazzoleni ad oggi, sono i corteggiatori preferiti di Alex Migliorini, il secondo tronista gay della storia del trono classico di Uomini e Donne. Durante il corso delle puntate, arriverà anche Alessandro che, all'improvviso, sembrerà conquistare letteralmente il cuore del giovane ex parrucchiere di Verona. Ma chi sono i due ragazzi che si contendono il cuore del tronista? Scopriamolo subito, a seguire! Claudio e Matteo, si sono presentati immediatamente regalando al pubblico due modi di fare completamente differenti. Mentre Claudio ha puntato maggiormente sull'empatia, Matteo ha voluto smorzare la tensione con tante parole e molta ironia, la stessa che ha avuto modo di tirare fuori anche in puntata, davanti ad una Maria De Filippi estremamente divertita. I primi sviluppi del trono gay si sono aperte ufficialmente a fine mese di agosto quando, presso gli Studi Elios è andata in scena la prima registrazione. A distanza di circa un mese, finalmente le primissime dinamiche sono entrate nel vivo creando i primi momenti di imbarazzo e timidezza per via delle esterne tra corteggiatori e tronista.

Trono Classico, Uomini e Donne: Claudio e Matteo si contendono il cuore di Alex

Anche gli altri tronisti hanno già avuto modo di palesare le prime preferenze e così, mentre Mattia Marciano e Paolo Crivellin sembrano contendersi il cuore della bella Vittoria Deganello, il "menefreghista" Nicolò Raniolo ha già fatto centro con Sabrina Ghio. Alex Migliorini invece, sembra già diviso tra la timidezza di Claudio e l'ironia lampante di Matteo. Il primo è nato a Roma nel 1985 ma vive da molto tempo a Milano dove lavora come commesso in uno showroom. E' appassionato di calcio e ama molto viaggiare. Il suo nome, era uscito fuori già qualche tempo fa, quando Alberto Dandolo l'aveva menzionato come possibile nuovo tronista gay del programma. Tra gli amici "vip" di Claudio emergono: Chiara Francini, Giacomo Urtis, Guendalina Canessa, Alessandra Amoroso e Juan Sierra (sì, proprio l'ex fidanzato di Claudio Sona). Alex e Claudio inoltre, durante lo scorso anno si erano perfino scambiati alcuni messaggi su Facebook, così come raccontato durante la trasmissione. Matteo invece ha 28 anni, vive a Bergamo dove lavora come impiegato commerciale: chi avrà la meglio?

