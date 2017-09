Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma chiude con Marco e apre con Gianfranco (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani volta pagina. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne è alle prese con i primi "cambiamenti" del suo percorso di vita. Tutto questo andrà per il verso giusto oppure no? La torinese, proprio ieri pomeriggio, ha avuto modo di regalare al pubblico il ritrovato sorriso tra le braccia di Gianfranco, il nuovo cavaliere senior che ha già conquistato il parterre femminile così come il pubblico da casa. Naturalmente, anche la lunga parentesi di ieri si è riaperta con lo sfogo di Gemma nel backstage del programma. Occhi tutti puntati su Marco Firpo, reo di non averla difesa durante la puntata, dagli attacchi dello studio. E' pur vero che, se si dovesse difendere la Galgani dai continui attacchi ricevuti, bisognerebbe scendere in campo minuti di armi di difesa davvero troppo ingombranti. La dama infatti, viene troppo spesso presa di mira e le sue storie d'amore, con i "drammatici" risvolti al seguito, non fanno altro che peggiorare la situazione. Gemma poi, durante il suo sfogo ha nuovamente spiegato i motivi che l'hanno fatta allontanare da Firpo. Marco, facendo il suo ingresso in studio, ha affermato ancora una volta di non avere intenzione di intavolare una nuova discussione con la sua ex fidanzata. Le sue intenzioni però, sono apparse inizialmente positive.

Gemma e Marco, nuova musica al trono over

Durante il confronto nello studio di Uomini e Donne Over, Marco Firpo è venuto a sapere che Gemma si è vista per ben due volte con Gianfranco, il nuovo cavaliere del trono over che sta già interessando grande parte del pubblico femminile. Marco poi, sempre in puntata ha confessato di essersi pentito delle lacrime versate la prima volta, parlando della loro dolorosa separazione. Come andranno le cose con Gianfranco? In base alle prime anticipazioni, il cavaliere con il passare del tempo, avrà modo di regalare al pubblico e alla dama, il peggio della sua persona. Durante le ultime registrazioni infatti, in difesa di Gemma è sceso in campo perfino Giorgio Manetti, che da sempre, non si risparmia quando c'è da attaccare la sua ex compagna. Firpo deciderà di rifarsi avanti prima o poi? Il cavaliere dopo avere scoperto del bacio, non ha potuto nascondere la sua delusione.

