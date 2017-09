Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: una grande sorpresa per Tina Cipollari! (28 settembre 2017)

Tina Cipollari

Anche oggi Uomini e Donne ci riporta tra dame e cavalieri del Trono Over. Dopo una puntata dedicata a Gemma Galgani a nuove discussioni con Marco Firpo e al nuovo flirt con Gianfranco, oggi si va avanti con la diretta facebook e con una grande sorpresa per Tina Cipollari. È stato infatti rintracciato David, titolare del ristorante “ I tre merli” di New York con il quale l'opinionista trascorse un bel periodo. Eccolo infatti in collegamento telefonico: Tina lo saluta e gli racconta il loro incontro ma lui non sembra ricordarlo bene; ecco perchè Tina dice che gli manderà la una foto di allora e si vedrà. Intanto si torna su Gianfranco e Maria svela che ha lasciato il suo numero a Titti, Grazia, Marianna e Federica, Gemma lo viene a sapere adesso, ma lui è contento di essere uscito con la Galgani così ballano insieme.

NUOVO AMORE PER ANNA TEDESCO

Si passa poi ad Annamaria che ha fatto arrabbiare Carlo visto che lui le nuovamente lasciato il suo numero di telefono - come accade ormai da mesi - ma lei lo ha rifiutato. Così il cavaliere le fa notare che sta in studio solo a scaldare la sedia mentre Annamaria ribadisce che lui non le piace. Tocca poi ad una sorpresa che riguarda Anna che entra in studio molto felice perchè ha conosciuto un uomo (new entry del parterre maschile), Angelo, ed è stata da lei a Gaeta, trovandosi molto bene. Anna si dice contenta di essere di nuovo in studio e vuole fare tesoro delle passate esperienze ed è pronta a fare autocritica. Segue un battibecco molto acceso e senza esclusioni di colpi tra le dame Graziella, Emy e Gemma

