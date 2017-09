Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over: Gemma ripensa a Giorgio Manetti?

Uomini e Donne, trono over

I tempi sono maturi per una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. Siamo ormai già a buon punto di questa stagione e mentre in tv siamo ancora alle prese con la messa in onda della seconda puntata, registrata a inizi settembre, in studio è momento di agire e, magari, tornare sui propri passi. Dopo quello che è successo con Gianfranco presto per Gemma arriverà una nuova delusione. L'uomo la scaricherà in malo modo nella prossima puntata del trono over e proprio nella controversa puntata registrata la scorsa settimana, abbiamo sentito Giorgio Manetti dire cose magnifiche sui baci di Gemma Galgani. Queste parole spingeranno la dama a pensare al gabbiano toscano una volta tornata in cameriano? Ad aprire la puntata potrebbe essere proprio uno sfogo della dama dopo una puntata difficile e la consapevolezza di essere nuovamente single e senza pretendenti.

ANCORA DISCUSSIONI PER SOSSIO ARUTA?

Altra storia per Sossio Aruta. Le discussioni che lo vedono protagonisti non sono ancora finite e sin dal suo ritorno in studio in questa stagione, sembra proprio che tutti lo prendano di mira senza mai retrocedere. Per lui non c'è ancora una dama, almeno non quella dei suoi sogni, ma i conti con il passato quelli rimangono e il calciatore viene spesso accusato di andare alla ricerca di un contatto fisico e non del vero amore. Oggi le cose cambieranno? Siamo sicuri di no visto gli ultimi sviluppi ma l'attenzione dei fan potrà concentrarsi sulla nuova diretta Facebook. Anche oggi pomeriggio, intorno alle 16.00, Maria De Filippi sarà in diretta per presentare nuovi casi di cui occuparsi: giovani alle ricerca di possibili nuovi amori, posti di lavoro da assegnare o vecchi amici da ritrovare. Quali saranno i casi di oggi pomeriggio? Bisognerà seguire la pagina ufficiale di Uomini e donne per scoprirlo.

