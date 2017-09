X FACTOR 2017 ED. 11/ Ultima puntata audizioni: i top e i flop tra Francesco Bertoli e Fedez

X Factor 2017

PAGELLE ULTIMA PUNTATA AUDIZIONI

Con la terza e ultima puntata si sono chiuse le audizioni di X Factor 2017. Una serata in cui sono saliti sul palco alcuni volti noti del mondo dei talent. Da Francesco Bertoli, ex cantante dei Jarvis, a Enrico Nigiotti, che aveva partecipato ad Amici. Entrambi avevano poi deciso di ritirarsi, ora c’è una nuova possibilità per loro. Il pubblico ha poi conosciuto Ricky Jo, autore di Baila como el Papu, grande successo su Youtube grazie agli autogol. Sarà interessante vedere di cos’è capace in altri generi. In attesa dei Bootcamp vediamo ora i top e i flop di questa serata. Tra i primi va menzionata Virginia Perbellini, ragazza che sogna di cantare, ma che il padre vorrebbe dedita allo studio dell’economia. Ci vuole coraggio per sfidare i propri genitori e sembra che a lei non manchi nemmeno il talento, come pure a Sidy Lamine Casse, grazie a un timbro di voce unico. Il coraggio non manca nemmeno a Francesco Bertoli, che torna a X Factor dopo le polemiche derivanti dall’addio dei Jarvis al programma. Da premiare il pizzico di follia di Ana e Carolina, che da Madrid vogliono partecipare a X Factor perché questo talent in Spagna non c’è.

Tra i flop va senz’altro menzionato Daniele Faustini, che si presenta sul palco con un cartonato di Chiara Ferragni e le dedica una canzone, proprio davanti al suo ragazzo. E anche Fedez finisce tra i flop per il dente avvelenato nei confronti di Francesco Bertoli: difficile pensare che il suo no all’ex Jarvis non fosse determinato da una sorta di ripicca per quanto accaduto lo scorso anno. Giudizio negativo anche per Antonio Colazzo, incapace di accettare il verdetto di Manuel, Fedez, Mara e Levante, parlando di un copione già visto nei casi di Battisti, Vasco Rossi e altri big della musica il cui talento non è stato riconosciuto subito.

