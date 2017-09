X Factor 11 / Come vedere in streaming le ultime audizioni (28 Settembre 2017)

X Factor 2017

Terza ed ultima puntata di X Factor 2017 dedicate alle audizioni. Il talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia, torna in onda questa sera, alle 21.10 per regalare nuove emozioni tanto divertimento al pubblico. Per Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli si tratta dell’ultima possibilità di riuscire a trovare il cantante dotato dell’x factor ossia un mix di talento, voce e personalità. Dopo essersi emozionati e arrabbiati durante le prime due puntate delle audizioni di X Factor, i giudici sono pronti a tirare fuori le unghie e a non fare sconti a nessuno. In ballo c’è la ricerca di quello che potrebbe essere il futuro vincitore del talent show. La terza puntata di X Factor 2017 può essere seguita in diretta da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Anche chi non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv. Ovviamente, chi perderà la diretta della terza puntata di X Factor 2017 potrà sempre godersi le repliche, il venerdì alle 21.10 su canale TV8 e il sabato alle 11, sempre su TV8.

A CACCIA DEGLI ULTMI TALENTI

Nel corso delle prime due puntate di X Factor 2017 dedicate alle audizioni, i giudici selezioneranno gli ultimi aspiranti concorrenti che si presenteranno poi ai bootcamp. Successivamente ci saranno gli home visit dove verranno scelti i dodici cantanti che accederanno ai live. Quali saranno le categoria guidate dai giudici? Manuel Agnelli lavorerà con i Gruppi, Fedez con gli Under Uomini, Levante con le Under Donne e Mara Maionchi con gli Over. Proprio Mara Maionchi potrebbe essere il giudici più difficile da convincere per gli aspiranti cantati che si presenteranno con un brano in inglese. La pungente discografica ha già dichiarato guerra all’inglese preferendo ascoltare canzoni in italiano. Nella terza puntata delle audizioni sarà accontentata? Per scoprirlo non vi resta che sintonizzarvi Su Sky Uno, su Sky Go o su NowTv, il portale che consente anche a chi non ha Sky di seguire la nuova edizione del famoso talent show.

