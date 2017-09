X Factor 2017 Ed.11 / Diretta ultima puntata audizioni: chi accederà ai Bootcamp? (28 settembre)

X Factor 2017

La terza puntata di X Factor 2017, per gli abbonati Sky, prenderà vita (e forma) nella serata di oggi, giovedì 28 settembre. Ancora spazio per le Audizioni, con la presenza di Alessandro Cattelan nel backstage e Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli, dietro il bancone dei giudici. Il programma successivamente, potrà essere visionato in chiaro per tutti, nella giornata di venerdì 29 settembre, sul canale 8 (TV8) del digitale terreste. A distanza di 24 ore quindi, il format di Sky, darà la possibilità a tutti quanti di conoscere i nuovi talenti di X Factor 11 che, di puntata in puntata, formeranno lentamente le squadre che avremo il piacere di vedere anche durante il corso dei Live. Proprio quel momento, potrà essere visibile solo dagli abbonati Sky in quanto, a differenza delle Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, non verrà mandato in onda in chiaro. Questi appuntamenti però, oltre ad essere visionati in chiaro dopo 24 ore, possono essere visti anche in replica, sempre su TV8, il prossimo sabato 30 a partire dalle 11.45.

X Factor 2017, al via la terza puntata di Audizioni

La giuria dell'11esima edizione di X Factor si presenta rinnovata per metà. Fedez e Manuel Agnelli sono le due conferme ufficiali scese in campo a suon di musica al fianco della new entry Levante e Mara Maionchi, vecchia conoscenza tornata in pista più in forma che mai. Agnelli questa volta si occuperà dei Gruppi mentre a Fedez andranno gli Under Uomini. Mara Maionchi dirigerà gli Over e in ultimo, Levante le Under Donne. Alessandro Cattelan, conduttore dello show, intervistato da LetteraDonna, non esclude la possibilità di passare, un giorno, dietro il bancone dei giudici: "Sicuramente, sarebbe divertente. E sinceramente ti dirò che tra il serio e il faceto ne abbiamo anche parlato con gli autori. Ma non credo sia arrivato il momento, non ancora, perlomeno. Certo, mai dire mai. Elio era in giuria ed è passato a XtraFactor, il percorso inverso invece l’ha fatto Mara Maionchi. L’intercambiabilità e la versatilità di sicuro non ci manca". Anche stasera i giudici ascolteranno tante canzoni in inglese? Nonostante sia X Factor Italia infatti, i talenti che sperano di entrare, non fanno altro che strizzare l'occhio alla lingua straniera e questo, come avrete avuto modo di notare, non è andato giù a Mara Maionchi.

Strafactor e X Factor Daily, quando iniziano gli altri appuntamenti?

Dopo le Audizioni, ci sarà modo di affrontare lo step successivo accedendo ai Bootcamp di X Factor 2017. La penultima fase invece, riguarderà gli Home Visit con la formazione ufficiale delle quattro categorie dei giudici verso i Live. Anche Strafactor scalda i motori, con le sue audizioni che prenderanno il via dal prossimo 5 ottobre. Chi ci sarà al fianco di Elio e le Storie Tese? Con lui in studio anche Jake La Furia, rapper e fondatore dei Club Dogo e Drusilla Foer, icona di stile molto conosciuta sul web. Strafactor sarà un vero show nello show dove i tre giudici dovranno trovare 12 concorrenti con alla guida Daniele Collu (la "Stazitta" del web). Tra i vari appuntamenti strettamente correlati a X Factor, vi ricordiamo quello dal 20 ottobre con X Factor Daily, la striscia quotidiana, condotta per il terzo anno di fila da Aurora Ramazzotti. Tra qualche ora però, nel prime time di SkyUno è rinnovato l'appuntamento con la terza puntata dedicata alle audizioni, non perdetela!

© Riproduzione Riservata.