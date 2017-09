ALESSIA MACARI/ Imitazione di Anna Tatangelo dopo il successo della sua Beyoncé (Tale e quale show 2017)

Alessia Macari

PAZZI D'AMORE PER LA CIOCIARA A TALE E QUALE SHOW

Grande protagonista di questa edizione di Tale e quale show 2017 è anche Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e, in passato, anche nel cast di Avanti un altro. La Macari si è esibita in una convincente Beyoncè con la sua Crazy in love, singolo di debutto della cantante che all'epoca convinse i critici per l'apparizione come ospite di Jay-Z e per la sicurezza che Beyoncè mostrava nel cantare il brano. La stessa bravura è stata riscontrata nella Macari, la quale ha ricevuto grandissimi complimenti dai tre giudici dello show. Loretta Goggi ha detto che è encomiabile l'aver saputo unire voce e balletto anche se le ha detto di non essere riuscita a far rivivere il vibrato. Cristian De Sica, invece, si è fatto canticchiare un verso in ciociaro e poi le ha fatto in complimenti. Insomma, un debutto coi fiocchi per la Macari che sta entrando nell'Olimpo delle star.

ALESSIA MACARI SARA' ANNA TATANGELO

Stasera 29 settembre tornerà su Rai Uno Tale e quale show con la seconda puntata e ci saranno sicuramente tantissime sorprese. Quest'anno la sfida sembra essersi fatta più dura fin dall'inizio dato che i concorrenti si sono dimostrati già bravissimi e apprezzatissimi dalla giuria. Nella nuova puntata, verranno imitati Riccardo Cocciante, Mina ma anche Anna Tatangelo. A prestare volto e voce alla stella della musica italiana sarà proprio Alessia Macari, concittadina della Tatangelo. Quest'ultima, recentemente, ha chiuso la sua storia con Gigi D'Alessio e sembra essere pronta a cominciare una nuova vita. L'esibizione della Macari sarà, sicuramente, un modo per celebrare la vincitrice del Festival di Sanremo giovani 2012. Quale canzone sarà scelta dagli autori? Sarà proprio Doppiamente fragili? Oppure qualcuno della sua storia più recente come Ragazza di periferia o Senza dire che? Non ci resta che sintonizzarci su Rai Uno per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.