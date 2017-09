ANNALISA MINETTI/ Video, prova il bis nelle vesti di Anastacia (Tale e Quale Show 2017)

Annalisa Minetti

ANNALISA MINETTI NEI PANNI DI ANASTACIA

Nella prima puntata di Tale e Quale Show ha dato saggio delle proprie straordinarie capacità interpretative la cantante Annalisa Minetti, che ha letteralmente conquistato tutti con la sua meravigliosa versione di Celine Dion sulle note del celebre pezzo All By Myself. Questa sera la Minetti è pronta ad ammaliare nuovamente tutti cambiando decisamente genere in quanto dovrà immedesimarsi nella cantante Anastacia. Nello specifico sarà chiamata ad interpretare il pezzo che ha lanciato nel firmamento della musica mondiale Anastacia: I’m Outta Love. È stato pubblicato nel maggio del 2000 quale primo singolo estratto dell’album Not That Kind, ed ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di tanti Paesi come l’Australia, Belgio, Italia e Nuova Zelanda.

SUCCESSO CLAMOROSO NELLE VESTI DI CELINE DION

Nel primo appuntamento stagionale della trasmissione Tale e Quale Show proposta al pubblico di Rai 1 lo scorso venerdì 22 settembre, Annalisa Minetti ha letteralmente sbancato interpretando al meglio il brano All By Myslef scritto da Eric Carmen però nelle versione di Celine Dion. Una esibizione in cui è emersa alla grande una voce potentissima e precisa in ogni passaggio, tanto da lasciare a bocca aperta non solo i giudici ma letteralmente strappando una standing ovation più che meritata. Tra l’altro secondo la giuria, la Minetti è stata in alcuni passaggi addirittura più brava della stessa Celine Dion. Il voto dei tre giurati è stato unanime con la Minetti che ha raccolto i 16 punti massimi sia dalla Goggi che da Montesano e dallo stesso Christian De Sica per complessivi 48 punti a cui poi sono stati sommati ulteriori venti punti per un totale di 68. Un punteggio che la permesso di vincere a mani bassi la puntata. Clicca qui per rivedere la sua esibizione.

© Riproduzione Riservata.