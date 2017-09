ARANCIA MECCANICA/ Su Italia 1 il film con Malcolm McDowell (oggi, 29 settembre 2017)

il film giallo in seconda serata su Italia 1

NEL CAST MALCOM MCDOWELL

Arancia meccanica, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 23.35. Una pellicola di genere giallo che è stata è diretta dal celebre regista Stanley Kubrick ed andrà in onda a partire dalle 23.35. Distribuito nel 1971, il film è tratto liberamente dal romanzo di Anthony Burgess del '62, un mix che unisce politica e sociologia, il tutto condito da un'estrema violenza. Nel ruolo di protagonista troviamo Malcolm McDowell, rinomato attore britannico che può contare su una fervida carriera, tuttavia influenzata in modo significativo da questa sua interpretazione. Al suo fianco altri nomi importanti come Adrienne Corri, Warren Clarke, Patrick Mageee e Michael Bates, oltre a James Marcus e Philip Stone. Le musiche si rifanno inoltre ad un repertorio che unisce arie classiche con brani più moderni, il tutto a cura del compositore Walter Carlos.

ARANCIA MECCANICA, LA TRAMA DEL FILM

Il film segue le vicende di Alex, un giovane antisociale che vive a Londra ed è a capo di una gang locale che semina violenza ed orrore. Il loro tempo libero è diviso infatti fra violenze, rapine ed ogni tipo di crimine. In seguito a diverse aggressioni, furti e abusi sessuali, il leader della gang verrà identificato dalla moglie dello scrittore Alexander. Il protagonista finirà quindi nel carcere per adulti, dato che i suoi precedenti gli impediscono l'accesso al penitenziario minorile. I complici invece riusciranno a salvarsi grazie alla mancanza di prove. In particolare Dim cambierà atteggiamento nei confronti di Alex, riuscendo a provocarne la rabbia. Georgie tuttavia interverrà a favore dell'amico ed imporrà ad Alex di non continuare a fare il gradasso con i complici, informandolo che hanno deciso di rivalutare anche la distribuzione dei bottini. Il frutto delle scorrerie viene infatti suddiviso in modo imparziale, ma Alex non ha intenzione di cedere il controllo. Dopo aver picchiato i suoi stessi amici, il protagonista accetterà di fare un nuovo colpo quella stessa sera, ma verrà arrestato. In seguito, entrerà a far parte di un programma sperimentale in cui verrà sottoposto ad una manipolazione della mente grazie all'esposizione visiva di alcune immagini.

