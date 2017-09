Amici 17 torna in diretta / Addio alle puntate pomeridiane registrate: per il Serale invece...

Amici di Maria De Filippi

Clamorosa indiscrezione del portale DavideMaggio.it. Amici, il noto talent di Maria De Filippi, si appresta a tornare in diretta. Giunto alla diciassettesima edizione, il talent potrebbe quindi esaudire la richiesta che da tempo avanzano i suoi tantissimi fan. Confermato il daytime su RealTime, al via tra qualche settimana con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17, in onda su Canale 5 a partire dalla fine di novembre, saranno trasmessi in diretta, sempre dalle 14.10. Con questa decisione sarebbero superate in un colpo solo le tantissime polemiche dei fan che non sopportavanao anticipazioni, spoiler e indiscrezioni sulle puntate pomeridiane e soprattutto su quelle del serale. Questa potrebbe essere anche una sorta di apertura ad un ritorno della diretta, infatti, anche per quanto riguarda il Serale.

AMICI, STOP ALLE REGISTRAZIONI: LE NOVITA'

Intanto, continuano i casting alla ricerca dei nuovi allievi che andranno a formare la classe di Amici 17, dove ci sarà qualche cambiamento per quanto riguarda gli insegnanti. In primis ci saranno nuove figure nel parterre di professori, dovrebbe arrivare Paola Turci e andarsene Fabrizio Moro. Nei giorni scorsi ai casting della diciassettesima edizione del talent di Canale 5 si è presentato Jake Sims. Giovane cantante inglese, classe 1994, nato a Bristol, è un volto già conosciuto perché nel 2014 ha partecipato alla versione inglese di X Factor con la band Stereo Kicks. Insieme agli altri sette componenti del gruppo, si è classificato in quinta posizione e ha sfornato un singolo. Ma il gruppo non è riuscito a fare troppa strada e l'unione è svanita dopo un solo anno, quando hanno annunciato il loro scioglimento. Tante novità in vista quindi per la prossima edizione di Amici.

