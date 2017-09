BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 29 settembre: Ridge dubita del suo amore per Brooke

Beautiful

Brooke e Ridge rappresentano la coppia storica di Beautiful fin dalle prime puntate: i due personaggi si sono rincorsi per anni, dando vita ad una splendida storia d'amore che molto presto potrebbe nuovamente trovare il suo felice coronamento. Come noto, infatti, i genitori di RJ sono attualmente fidanzati e hanno in programma di convolare a giuste nozze. Ancora una volta però c'è un 'ma' da non sottovalutare: i baci scambiati a San Francisco e nel giardino di villa Forrester da Ridge e Quinn, di cui ovviamente la Logan non sa nulla, appaiono come un ostacolo non di poco conto in questa relazione. E non soltanto per il gesto in sé e per sé: lo stilista, che dovrebbe avere soltanto pensieri per la sua fidanzata, continuerà invece a fantasticare sulla sua matrigna e a mettere in secondo piano la donna di cui dovrebbe essere innamorato. Diverso, invece, sarà il caso di Brooke, convinta di avere fatto la scelta giusta, decidendo di tentare ancora una volta la strada della felicità con Ridge. Proprio per questo metterà le cose in chiaro con Bill al quale preciserà che tra loro non potrà esserci futuro.

Ridge pensa a Quinn, e Brooke?

Mentre all'interno della famiglia Forrester ci sarà gran confusione a causa dei sentimenti crescenti tra Ridge e Quinn, le Spectra saranno in gran fermento per lanciare la loro nuova casa di moda. Non avranno, infatti, molto tempo a disposizione per ricostruire l'azienda di famiglia e renderla un brand di successo, al pari della Forrester Creations. Proprio per ottenere grande visibilità, Sally ha pubblicato sui social network le immagini di litigi con Steffy, ottenendo grande interesse da parte dei followers dell'Amministratore Delegato della potente casa di moda. Ma non ci sarà tempo da perdere e d'ora in avanti dovranno essere gli abiti a parlare chiaro: per questo Sally, Shirley e i loro collaboratori si appresteranno ad organizzare l'anteprima della loro nuovo sfilata, invitando i più importanti giornalisti del settore. Non tutti, però sembreranno interessati alla loro richiesta...

