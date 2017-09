BELEN RODRIGUEZ/ Il web insorge contro di lei e i suoi fratelli, se la passa meglio Andrea Iannone?

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez "sbarca" nella casa del Grande Fratello Vip 2017

L'entrata di Belen Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip sembra ormai fatto certo. Il settimanale Chi ha infatti confermato la necessità dell'argentina di rivedere i fratelli per dare una tiratina d'orecchie a Jeremias, che negli ultimi giorni sembra avere perso il controllo. Anche un confronto con Cristiano Malgioglio sembra essere inevitabile: proprio a lui Belen ha rivolto una critica durante un'intervista rilasciata a Casa Signorini, dove ha precisato che 'vederlo 24 ore su 24 per televisione mi fa venire l'orticaria'. La data della sua presenza in trasmissione non è ancora sta svelata, e difficilmente lo sarà anche nei prossimi giorni ma c'è già chi si dice certo che la puntata del prossimo lunedì 2 ottobre possa essere quella scelta per tale sorpresa. Non va, infatti, dimenticato che sabato 30 settembre la modella argentina sarà alla conduzione di Tu sì que vales sempre su Canale 5, al fianco degli atleti Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Quale migliore occasione per pubblicizzare il programma, se non entrare nella casa più spiata d'Italia?

Nuove critiche contro i Rodriguez e Andrea Iannone

La famiglia di Belen Rodriguez negli ultimi tempi ha il suo bel da fare a rispondere alle critiche lanciate da ogni direzione nei social network e non solo: da Selvaggia Lucarelli a Striscia La notizia, per passare a numerose pagine dedicate al Grande Fratello Vip, sono molte le dure accuse contro Jeremias, Cecilia e la loro più illustre sorella. Ma anche Andrea Iannone non se la passa molto meglio: il pilota della Suzuki ha ottenuto lo scorso weekend uno dei migliori risultati dell'anno piazzandosi al dodicesimo posto nella gara di Aragon. Lui stesso si è detto soddisfatto di tale obiettivo, dichiarando: "questo fine settimana abbiamo faticato di meno rispetto agli altri Gp e spero che questo possa essere un bel riavvio per Suzuki, per il team e per me. Ringrazio Suzuki per i suoi sforzi e per il lavoro che sta facendo e spero che in breve tempo arriveremo dove vogliamo". Ma una recente foto da lui pubblicata su Instagram non è proprio andata giù ai followers che hanno ripreso a criticarlo per il suo eccessivo coinvolgimento nelle vicende di Belen. Iannone ha infatti pubblicizzato la stessa bevanda dietetica che si trova spesso nei post della sua fidanzata, fatto che gli ha fatti ricadere addosso numerose critiche.

