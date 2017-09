BENEDETTA MAZZA/ Video, da Irene Grandi all'imitazione di Britney Spears (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

BENEDETTA MAZZA INTERPRETA ‘TOXIC’ DI BRITNEY SPEARS

In questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2017, tra i concorrenti più attesi c’è senza dubbio la conduttrice televisiva e showgirl Benedetta Mazza che si cimenta in una trasformazione piuttosto complessa. Infatti, dopo aver interpretato nella passata settimana la bionda cantante toscana Irene Grandi, la Mazza questa sera sarà chiamata ad un ulteriore step misurandosi con un’artista di statura mondiale come Britney Spears. Nello specifico dovrà cantare il pezzo Toxic contenuto nell’album In the Zone ed uscito nel 2003. È stato il secondo singolo estratto ed ha venduto nel mondo qualcosa come 7 milioni di copie. Insomma un enorme successo commerciarle ed artistico. Prima di vedere come se la caverà la Mazza nelle vesti della Spears, ricordiamo quanto fatto nella passata settimana.

OTTAVO POSTO NELLE VESTI DI IRENE GRANDI

Nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, Benedetta Mazza ha dovuto interpretare Irene Grandi nel pezzo La tua ragazza sempre. La sua è stata una esibizione briosa che in molti passaggi ha messo in bella mostra le doti canore della Mazza ed una certa somiglianza con la cantante toscana. Il giudizio dei giudici è stato abbastanza positivo soprattutto da parte di Enrico Montesano che le ha dato ben 10 punti mentre Loretta Goggi le ha dato 8 punti e Christian De Sica 7 punti per un totale di 25 a cui si sono aggiunti altri 5 poi assegnati nella parte finale della valutazione (quella degli stessi concorrenti). Dunque un risultato abbastanza positivo per la conduttrice televisiva che ha chiuso la puntata con un onorevole ottavo posto. In attesa di scoprire se questa sera saprà fare meglio nelle vesti di Britney Spears con il pezzo Toxic, andiamo a rivedere la sua performance della prima puntata. Clicca qui per vedere il video.

