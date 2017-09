BLADE RUNNER/ Su Italia 1 il film con Harrison Ford e Sean Young (oggi, 29 settembre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST HARRISON FORD

Blade Runner, il film in onda su Italia 1 oggi, 29 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica del 1982 diretta da Ridley Scott nel 1982 ed interpretata da Harrison Ford, Sean Young e Rutger Hauer. Ufficialmente ne esistono ben sette versioni differenti di questo film, una versione è stata commercializzata nel 97 in DVD ed un'altra, completamente rimasterizzata e pubblicata nel 2007. Harrison Ford, che nel film veste i panni di Rick Deckard, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione in film come Indiana Jones, Firewall-Accesso negato, Crossing Over ed Il buongiorno del mattino. Sean Young, che in Blade Runner interpreta Rachael, è nota per le sue apparizioni in Wall Street, Un bacio prima di morire, Ghiaccio blu e Ace Ventura-L'acchiappanimali. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BLADE RUNNER, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film si sviluppa interamente in una Los Angeles futuristica. Qui, un gruppo di sei androidi replicanti, riesce a fuggire dalle proprie colonie extra terrestri, intrufolandosi all'interno dell'azienda in cui sono stati fabbricati. Due di loro muoiono, mentre gli altri quattro vengono identificati. Leon, uno dei replicanti, spara ad Hodeln, un agente speciale che stava effettuando uno screening per verificare se fosse o meno un androide. I quattro replicanti in fuga devono essere catturati. La difficile missione viene affidata a Rick Deckard, un ex agente della Blade Runners, il compito è uccidere i replicanti. Affiancato da Gaff, Deckard si reca presso la Tyrell, l'azienda che produce gli androidi e successivamente ispeziona da cima a fonda l'abitazione appartenuta a Leon. Dal sopralluogo riesce a rinvenire diverse foto ed alcune squame. Nel frattempo, i quattro replicanti si recano da un genetista della Tyrell che sotto minaccia, consiglia loro di rivolgersi ad un suo collega, il dottor Sebastian. Deckard riesce ad eliminare una degli androidi, Zhora, ricollegandola alla squama di serpente artificiale rinvenuta all'interno dell'appartamento di Leon. Poco dopo, anche quest'ultimo verrà eliminato. I due replicanti superstiti riescono a rintracciare il dottor Sebastian con l'obiettivo di riuscire a posticipare la loro imminente morte (sono prossimi ai quattro anni di vita). Non riuscendo ad ottenere una soluzione, i replicanti uccidono il genetista. Riuscirà Deckard ad eliminare gli ultimi due replicanti in fuga?

