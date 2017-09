Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni quinta puntata: a chi andrà eliminato? (29 settembre)

Bake Off Italia 2017

Bake Off Italia 2017, torna puntualmente con i suoi dolci in forno, nella prima serata di oggi, venerdì 29 settembre. Quale l'aspirante pasticcere che conquisterà l'ambitissimo grembiule blu? Stasera si entrerà nel vivo della gara, dopo la pesante puntata della scorsa volta, con ben tre eliminazioni! Chi è stato eliminato? Il tema della "Divina Commedia" con il suo Inferno, ha creato nello studio un vero panico. E così, quasi a metà gara, hanno dovuto abbandonare il gioco il 16enne Aris di Briosco (Monza e Brianza), la naturopata di Monza Francesca e il trial biker saronnese Paolo. I giudici in studio, anche stasera saranno rigorosi come sempre. Ritroveremo in pista Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara, la new entry che ha già conquistato il pubblico. “L'esperienza è stata decisamente bella, diversa dalla classica esperienza negli Stati Uniti dove uno va, fa il giudice, giudica e se ne va, Qui in Italia non solo fai il giudice ma interpreti, crei i dolci, il porti come esempio. E' molto di più il programma in sé, più complicato ma una bella esperienza, belle persone, lo show più grande mai fatto in vita mia e sono molto contento", aveva raccontato a Blogo prima del debutto.

Bake Off Italia 2017, al via il quinto appuntamento con i pasticceri

Stasera, si riapriranno le porte della quinta puntata di Bake Off Italia 2017. Il programma dedicato alla pasticceria in onda su Real Time, sarà condotto ancora una volta da Benedetta Parodi. Ancora in gioco per conquistare il primo posto, ritroveremo Carlo, serramentista di 36 anni di Casnigo (Bergamo), Rosalind, insegnante di 44 anni di Adrara San Martino (Bergamo), Christian 29 anni, magazziniere di Asti, Juan 62 anni, psicomotricista di Brusnengo (BI), Luigi 38 anni, impiegato di Catanzaro, Tony 21 anni, studente di Milazzo (ME), Benedetta 29 anni, insegnante di Lamezia Terme (CZ), Giustina 65 anni, impiegata di Monopoli (BA), Malindi 25 anni, disoccupata di Bassano del Grappa (VI), Maria Grazia 23 anni, disoccupata di San Costanzo (PU) e Viola 21 anni, studentessa di Treviso. A breve, tutti questi concorrenti, saranno nuovamente alle prese con le tre prove in studio, una dura eliminazione e il grembiule blu del migliore della puntata.

Le tre prove verso il grembiule blu

Come sempre, i giudici di Bake Off Italia 2017, affideranno ai concorrenti ancora in gara, tre prove. Spazio per la prova creativa, quella tecnica e sicuramente la più difficile: la prova “Wow”. Con quest'ultima infatti, gli aspiranti pasticceri di Real Time, dovranno lasciare Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara davvero a bocca aperta. Il programma stasera, si sfiderà con tante interessanti proposte televisive. Dalla seconda puntata di Tale e Quale Show in onda su Rai 1, fino alla nuova puntata di Quarto Grado, con i suoi tanti casi di cronaca nera. Alla fine delle tre gare di oggi, verrà decretato come sempre il migliore della nuova puntata che riceverà il grembiule blu ed un aiuto da potere utilizzare la volta successiva. Dopo la gioie, arriveranno anche i “dolori” con la nuova eliminazione.

© Riproduzione Riservata.