CLAUDIO LIPPI/ Elvis Presley dopo il successo di Modugno (Tale e quale show 2017)

CLAUDIO LIPPI SARA' ELVIS PRESLEY

Nella puntata in onda stasera di Tale e quale show, Claudio Lippi si ciminterà in una prova difficilissima e cioè impersonare Elvis Presley. Quest'ultimo è stato cantante e attore americano che fece impazzire le folle tra gli anni '60 e '70 e fu famoso anche per le sue stravaganze. Proprio agli inizi degli anni '70 iniziò a vestirsi e a comportarsi da regale e questo gli fece attribuire l'appellativo di The King. Claudio Lippi, quindi, in questa nuova esibizione si dovrà cimentare con un mostro sacro, una vera e propria icona per niente facile. In effetti, quando si tratta di Presley si rischia di scadere presto in un'imitazione dal dubbio gusto, una sorta di presa in giro non tanto del cantante quando dell'atteggiamento e dello stile che lo rese famoso. Riuscirà Claudio Lippi a mantenere la serietà e fornire una performance scevra da elementi trash?

IL RITORNO COME CONCORRENTE CON MODUGNO

Il ritorno di Tale e Quale Show del 22 settembre è stato subito un gran successo di pubblico e quest'anno il cast sembra azzeccatissimo. I protagonisti hanno dimostrato, fin dalla loro prima esibizione, di essere all'altezza del compito e sono stati tutti molto bravi. Anche Claudio Lippi, passato dall'altra parte della barricata dopo molte edizioni, si è saputo far valere. Il conduttore ha imitato Domenico Modugno e il suo Meraviglioso, cercando di far rivivere la maestria e l'arte del grande cantautore italiano. Dopo l'esibizione, i giudici hanno dato il loro voto a Lippi. Cristian ha scherzato, invitando Lippi a tornare con loro a giudicare gli altri ma ha parlato anche di una buona partenza. La Goggi si è mostrata sorpresa e come sia andato bene e poi gli ha dato il ben tornato. Enrico Montesano ha detto che fare Modugno non è semplice ma ha fatto i complimenti all'amico e collega. Insomma, un ottimo risultato per Lippi quindi.

