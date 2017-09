CLIFFANGER - L'ULTIMA SFIDA/ Su Iris il film con Sylvester Stallone (oggi, 29 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE E JOHN LIHTGOW

Cliffhanger - L'ultima sfida, il film in onda su Iris oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 1993 che è stata diretta da Renny Harlin ed interpretata da Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Rex Linn e Caroline Goodall. La pellicola action, ha riscosso un enorme successo di pubblico in concomitanza con la sua uscita nei cinema di tutto il mondo. Il colossal con Sylvester Stallone, ha un incasso internazionale pari a 255 milioni di dollari, con un budget di produzione poco superiore ai 70 milioni di dollari. Sono state ben tre, poi, le nomination ai Premi Oscar ottenuto da Cliffhanger - L'ultima sfida John Lithgow, che veste i panni di Eric Qualen, è un famoso attore americano già noto al pubblico per aver partecipato a film come Orange County, I toni dell'amore - Love Is Strange, Homegrown - I piantasoldi e L'alba del pianeta delle scimmie. Visto il grande successo di Cliffhanger-L'ultima sfida, la produzione pensò di realizzare un sequel che però non prese vita. Ma adesso, ecco la trama del film nel dettaglio.

CLIFFHANGER - L'ULTIMA SFIDA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è un responsabile del soccorso operativo delle Montagne Rocciose. Il film ha inizio con un catastrofico incidente durante il quale un escursionista perde la vita. Sarah, la ragazza di Hal (il miglior amico del protagonista Gabe) muore tragicamente a causa di una caduta da diversi metri d'altezza. Gabe, soprannominato Cliffhanger, non sa darsi pace per quanto accaduto. Si sente in parte colpevole per non aver tratto in salvo la ragazza e decide così di dire addio al suo lavoro abbandonando tutto il suo passato. Dal canto suo, Hal incolpa Gabe di aver procurato la morte di Sarah, anche se quest'ultima, in quanto inesperta, non avrebbe dovuto salire ad una quota così elevata. Trascorso un anno dall'incidente, la ragazza di Gabe (Jessie) cerca in tutti modi di spingere Hal a tornare a soccorrere persone in difficoltà. Ci riesce chiedendogli di aiutarla a trarre in salvo alcuni escursionisti. Hal accetta senza sapere che le persone da soccorrere sono spietati criminali intenzionati a recuperare delle valigette piene di soldi, contenute nell'abitacolo di un aereo precipitato nei dintorni. A guidarli nella loro spedizione c'è Hal, ormai non più amico di Gabe.

© Riproduzione Riservata.