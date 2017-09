CRIMINAL MINDS 8/ Anticipazioni puntata 29 settembre: la Bau indaga sulla fuga di un serial killer

Criminal Minds

CRIMINAL MINDS 8, ANTICIPAZIONI

A partire da stasera, tutti i fan di Criminal Minds potranno rivivere le avventure dell’ottavo capitolo direttamente su Rai 4, dove, a partire dalle 21,00, andranno in onda i primi tre episodi della stagione. A dare il via alla serata sarà la puntata dal titolo “Il silenziatore“ (titolo originale The Silencer), nel corso della quale la BAU dovrà occuparsi della misteriosa fuga di un prigioniero texano che lascia dietro di sé una serie di vittime: corpi ritrovati, infatti, presentano una caratteristica in comune, hanno tutti la bocca cucita a testimonianza del macabro passaggio del loro aguzzino. Questo aspetto porta la squadra a ipotizzare che dietro all’evaso possa nascondersi, in realtà, un noto serial killer, che firmando allo stesso modo tutti i suoi crimini, negli anni è stato soprannominato “Il silenziatore”. Indagando sul caso, gli agenti avranno la possibilità di conoscere Alex, il nuovo membro della squadra che sostituisce Emily.

"L'ACCORDO" E "ATTRAVERSO LO SPECCHIO"

La striscia in prime time di Rai 4, dedicata ai primi tre episodi di Criminal Minds 8, dopo il primo capitolo della stagione proseguirà con la puntata dal titolo "L’accordo", nella quale due donne, pur di ottenere giustizia, legheranno al retro dell’automobile e uccideranno i responsabili dello stupro e la conseguente morte una bambina di soli otto anni. Nel tentativo di ritrovare il corpo della piccola, le due donne risparmieranno la vita al terzo responsabile dell’omicidio, che dopo averle ingannate promettendo loro di portarle sul luogo di sepoltura della piccola, non farà altro che metterle ulteriormente nei guai. Seguirà l’episodio dal titolo “Attraverso lo specchio”, che vedrà la BAU volare fino in Kansas in seguito all'omicidio di un’intera famiglia. Gli agenti dovranno cercare di far luce sulla vicenda, che sembra collegata alla misteriosa sparizione di un altro nucleo familiare originario della stessa zona.

