Carla Fracci torna a ballare / Di nuovo sul palco per lo spettacolo "Danza e musica per Stradivari"

Carla Fracci

Il portale Ansa.it lancia la clamorosa notizia secondo la quale Carla Fracci torna a danzare! Una delle vere icone della danza classica, presentando lo spettacolo che domani la riporta a ballare sulle punte, a 81 anni, allo StradivariFestival di Cremona, aveva detto: "Vorrei promuovere la danza e portarla a tutti, anche ai giovani con progetti come questo". La celebre ballerina si esibirà in uno spettacolo in prima assoluta, "Danza e musica per Stradivari" ispirato al famoso liutaio italiano ideato dal marito Beppe Menegatti. Carla Fracci danzerà all'Auditorium Giovanni Arvedi, sulle note del prezioso violino Stradivari Maréchal Bertier 1716 di Anna Tifu, che "scandirà" la colonna sonora su musiche da Bach - con la celebre "Ciaccona in re minore" - a Berio.

UN GRANDISSIMO RITORNO

All'attore Lorenzo degl'Innocenti il compito di tenere il filo della narrazione attraverso citazioni letterarie che vanno da Dostoevskij ad Alda Merini. Carla Fracci avrà al suo fianco i primi ballerini Anbeta Toromani e Alessandro Macario, oltre a un cast composto da giovani di varie compagnie. Ricordiamo ora la carriera recente della ballerina. Dal novembre del 2000 al luglio del 2010 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ne segue il repertorio tradizionale e quello firmato da Diaghilev per i Ballets Russes. A quest'attività affianca la riproposta di balletti perduti e nuove creazioni sotto la direzione di Beppe Menegatti. Dal giugno 2009 al 2014 è stata Assessore alla Cultura della Provincia di Firenze. Inoltre è stata Ambasciatrice di Expo Milano 2015. Nel dicembre 2013 Arnoldo Mondadori Editore pubblica la sua autobiografia Passo dopo passo a cura di Enrico Rotelli. Una carriera straordinaria quella della Fracci.

