Carmen Di Pietro, povera da bambina? Cristiano Malgioglio svela la verità sull’amica (Grande Fratello Vip 2017

Carmen Di Pietro e Cristiano Malgioglio si conoscono da tempo. I due, nella casa del Grande Fratello Vip si tengono compagnia e si raccontano le reciproche emozioni che stanno vivendo con l’avventura del reality. Cristiano Malgioglio, tuttavia, nell’intrattenere i compagni si è anche lasciato andare ad alcuni aneddoti che non riguardano solo la sua vita ma anche quella dei propri compagni. Dopo aver raccontato la tragica storia di Aida Yespica che ha visto morire sotto i propri occhi suo padre, l’istrionico paroliere ha svelato la verità su Carmen Di Pietro. Durante la settimana trascorsa nella stazione di Tristopoli, Carmen si è lasciata andare ad un pianto liberatorio rivelando di aver dormito sui treni quando era ancora molto giovane e che mangiava pane e cipolla non avendo molti soldi. Un racconta che ha toccato profondamente il cuore dei suoi compagni d’avventura che hanno subito cercato di consolarla. A quanto pare, però, la vita di Carmen non è andata esattamente così. A svelare tutta la verità ci ha pensato Cristiano Malgioglio.

LA VERITA’ DI MALGIOGLIO CON CRISTIANO

Durante un discorso con Luca Onestini, Cristiano Malgioglio ha svelato che quanto raccontato da Carmen Di Pietro non è assolutamente la verità. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi riportato il tutto a Lorenzo Flaherty. “Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso. Anche le rosette con la cipolla, non è vero niente! Lei cercava di diventare famosa, non lavorava in quel periodo, ma aveva i soldi per mangiare“. Quale sarà, dunque, la verità? Cristiano Malgioglio, durante i primi giorni di permanenza all’interno della casa aveva anche svelato come la storia del seno scoppiato in aereo sia stata una semplice trovata pubblicitaria di Carmen. La Di Pietro come reagirà alle rivelazioni di Malgioglio?

