Chi ha incastrato Peter Pan? / Pagelle: Lino Banfi al centro della scena

Chi ha incastrato Peter Pan?

Gag, sketch e candid camera hanno fatto da contorno all'avventura di Chi ha incastrato Peter Pan?, il fortunato show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti al suo secondo appuntamento con il pubblico di Canale 5. Protagonista della serata dedicata ai più piccoli, il nonno più famoso d’Italia, Lino Banfi, che fra aneddoti, avventure del passato e successi recenti è finito al centro di una divertentissima intervista a opera dei bambini. Fra le domande più gettonate il mistero della “noce del capocollo”, ma anche la possibilità che l’amatissimo attore, in virtù del suo passato da “Allenatore nel pallone”, possa prima o poi diventare il mister della squadra del Bari. Molto divertente anche il siparietto realizzato con il co-conduttore Luca Laurenti, che forte dell'amicizia pregressa con Lino Banfi ha trovato in lui una spalla nei frequenti battibecchi con Paolo Bonolis. Risate, divertimento e allegria hanno fatto da contorno alla sua presenza nello show, che in virtù del successo fra i più piccoli non può che meritare un giudizio più che positivo (voto 9)

FEDEZ E J-AX

Fedez e J-Ax si sono lasciati coinvolgere dalle irriverenti domande dei protagonisti di Chi ha incastrato Peter Pan?, che nel corso di una divertente intervista hanno cercato di scoprire alcuni dettagli ancora poco noti delle vite dei due protagonisti. Al centro della curiosità dei più piccoli il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, protagonisti del gossip a causa delle nozze imminenti e delle voci sempre più insistenti sulla presunta gravidanza della Ferragni (smentita in modo netto da Fedez nel corso della puntata). A fare Da contorno alla loro presenza in studio, i tormentoni degli ultimi mesi, cantati dai due rapper e dai piccoli protagonisti dello show (voto 9). Ospite della seconda serata anche Micaela Ramazzotti, che dopo aver parlato della sua vita privata e della carriera di attrice, si è lasciata coinvolgere in un divertentissimo siparietto che ha visto iPantellas sfidare Paolo Bonolis sui tacchi a spillo (voto 7).

