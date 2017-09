DAMIANO CARRARA / Il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017: gli auguri al fratello Massi, “orgoglioso di te”

Damiano Carrara a Bake Off Italia

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Bake Off Italia, che riporterà sul piccolo schermo anche Damiano Carrara, l’amato giudice della nuova edizione dello show condotto da Benedetta Parodi. Carrara, che come ha rivelato più volte è riuscito a sfondare nel mondo della pasticceria grazie agli sforzi fatti assieme a suo fratello, nella giornata di ieri ha riservato al suo inseparabile compagno di avventure una dolce dedica in occasione del suo compleanno. “#happybirthday to the best #pastrychef I know. Ti voglio bene Massi tutto quello che abbiamo creato senza di te non sarebbe stato possibile. Sono orgoglioso di avere un fratello come te che posso chiamare il mio migliore amico. P.s. 30 son tanti”, ha scritto il pasticcere, che ha accompagnato il suo messaggio con una duplice foto, che lo ritrae insieme a suo fratello oggi e da bambino. Per visualizzare lo scatto su Instagram potete cliccare qui.

LA FAMIGLIA E IL SUCCESSO NEGLI STATES

Damiano Carrara tornerà questa sera su Real Time per il nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Il noto pasticcere, che di recente ha ottenuto una grande popolarità sui social network grazie al suo ruolo di giudice, non nasconde di aver avuto alle spalle una famiglia molto solida, che ha contribuito a formare il suo carattere con l’esempio e l'onestà: “I miei genitori mi hanno insegnato tantissimo, hanno sempre lottato nella loro vita per cercare di dare il meglio a me e mio fratello”, ha detto il giurato, che ha rivelato inoltre di aver sognato per molto tempo di aprire un suo locale e di essere riuscito a realizzare il suo sogno solo nel 2011 insieme a suo fratello. “Si è aperto con bignè, crostatine di frutta, focaccine e un frigo a colonna con due semifreddi”, ha detto il pasticcere,che con pochi ingredienti e tanto amore ha dato vita alla prestigiosa Carrara Pastries, locale che negli Stati Uniti è già un’icona.

