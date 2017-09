DONATELLA RETTORE/ Video, l'imitazione di Patty Pravo dopo quella della Caselli (Tale e Quale Show 2017)

Donatella Rettore

DONATELLA RETTORE CANTERÀ ‘LA BAMBOLA’ DI PATTY PRAVO

Il secondo appuntamento stagionale con il programma Tale e Quale Show vede tra i concorrenti in gara in questa edizione 2017 la celebre cantante italiana Donatella Rettore che soprattutto nel corso degli anni Ottanta ha fatto incetta di successi. Per la Rettore dopo aver aperto le danze nella passata settimana interpretando Caterina Caselli nel brano L’uomo d’oro, questa sera dovrà cercare di imitare al meglio la collega Patty Pravo. Nello specifico sarà chiamata a proporre al pubblico a casa e a quello presente in studio il pezzo La bambola. Un brano scritto da Franco Migliacci, Ruggero Cini e Bruno Zambrini e pubblicato nel 1968. È stato il primo grande successo di Patty Pravo permettendo all’artista italiana, tra l’altro, di spopolare anche all’estero.

SETTIMO POSTO CON LA SUA CATERINA CASELLI

Donatella Rettore nella prima puntata di Tale e Quale Show andata in onda su Rai 1 lo scorso venerdì 22 settembre 2017, ha interpretato il brano di Caterina Caselli, L’uomo d’oro. La sua è stata una esibizione di grande effetto scenografico che ha riportato, anche grazie al bianco nero proposto dalla regia, la mente al passato ed in particolare agli anni Sessanta. La giuria non è stata particolarmente convita dalla performance di Donatella Rettore ed inoltre ci sono stati giudici molto differenti. Enrico Montesano le ha assegnato soltanto 6 punti, Loretta Goggi invece ha dato ben 11 punti e Christian De Sica che si è posto nel mezzo, si è fermato a 9 per complessivi 26 a cui poi si sono aggiunti altri 5 nell’ultima fase di votazione prevista dal regolamento per un totale di 31 punti che le sono valsi il settimo posto di serata. Clicca qui per rivedere la sua esibizione.

