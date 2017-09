Daniele Bossari choc / Il tentato suicidio di una persona cara: “Un trauma con cui lotto ancora” (GF Vip 2017)

Daniele Bossari

Daniele Bossari ha lasciato tutti senza parole nelle scorse ore. Il conduttore si sta lasciando andare a toccanti confessioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Superato il momento di difficoltà vissuto dopo la pesante discussione avuta con Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez, Daniele Bossari ha ritrovato la voglia di viversi totalmente la casa. Daniele Bossari ha così voluto condividere proprio con Ignazio Moser un momento doloroso del suo passato. Dopo aver chiarito quanto accaduto nel corso della scorsa diretta, tra Daniele e Ignazio è tornato il rapporto che c’era all’inizio. Bossari, così, durante un discorso con l’amico, ha deciso di aprire il suo cuore lasciandosi andare ad un racconto di un traume vissuto e di cui porta ancora i segni. "Ho rivissuto istantaneamente un fatto della mia vita, pensa il destino che ti fa ritornare le cose, una cosa che ho provocato io attraverso la stessa cosa – non posso dire date – ma che è sfociata con un tentativo di suicidio non mio, ma della persona che si è sentita ferita. Io ho dovuto salvare questa persona, puoi immaginare la scena che ho visto" – ha raccontato il conduttore, in nomination con Carmen Di Pietro. Bossari, quindi, ha aggiunto: “Il mio errore è stato mettere questo mio trauma – che ancora a volte torna a galla e lo sogno di notte – in un momento sbagliatissimo. Potevo confrontarmi con te come sto facendo adesso e invece ho sbagliato i tempi. […] Non potevo raccontarti tutto subito perché i genitori di questa persona non sanno niente".

L’AMICIZIA CON IGNAZIO MOSER

Ignazio Moser ha ascoltato il religioso silenzio le parole dell’amico. Tra i due, dopo le incomprensioni, è bastato un abbraccio per chiarirsi. Gli ultimi giorni non sono stati facili per entrambi e Daniele Bossari, condividendo un momento così intimo e doloroso della sua vita, ha voluto dimostrare a Moser di tenere tanto alla loro amicizia. Quanto accaduto durante la scorsa puntata live del Grande Fratello Vip, dunque, è ormai un lontano ricordo. I due amici hanno ritrovato la voglia di viversi e di godersi insieme l’avventura nella casa. Dopo aver nominato Ignazio per la storia dell’agenda sulla quale annota i voti che dà alle donne con cui esce, Daniele ha capito di aver sbagliato. “Sono rimasto malissimo, ho sofferto un casino perché non mi aspettavo minimamente di ferirti. Ho avuto il tempo di elaborare, di piangere, di riflettere. Tu sei un ragazzo bello, sano, allegro, intelligente, educato, figurati se da parte mia c'era l'intenzione di farti soffrire. Riconosco i miei errori e ti chiedo scusa" – ha detto Daniele a Ignazio che ha spiegato di tenere tanto al suo parere – “Non è una cosa di cui vado fiero. Se tu mi avessi detto di smettere di fare queste cose e crescere, l'avrei assimilato in un modo migliore. Io tengo in considerazione il tuo parere e lo dimostra il fatto che questa cosa mi ha fatto veramente stare male. Mi sono sentito ferito e tradito. A me piacciono le donne, ho fatto anche male ad alcune donne ma non penso di meritarmi di essere etichettato".

