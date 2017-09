EDY ANGELILLO/ Dopo Vacanze Romane, è la volta di Nada (Tale e quale show 2017)

Tale e quale Show

E' TEMPO DI VACANZE ROMANE

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show in gara c'è l'attrice Edy Angelillo, che negli anni '90 è stata l'indimenticabile Irene nella prima stagione di Un Medico in Famiglia e che poi ha partecipato a tantissime altre fiction e che ora è impegnatissima col teatro. La Angelillo, nella prima puntata di Tale e Quale Show si è trasformata in Antonella Ruggiero cantando Vacanze Romane, celebre brano che si aggiudicò il Premio della Critica al Festival di Sanremo 1983. La canzone richiama i tempi passati di Roma e la Angelillo è stata convincente nella sua performance. Loretta Goggi è rimasta colpita dalla voce della Angelillo, quasi da mezzo soprano. Anche Enrico Montesano ha celebrato la performance della Angellillo mentre De Sica l'ha considerata strabiliante.

VALERIA ANGELILLO DIVENTA NADA

Nella puntata di Tale e quale show che sarà trasmessa stasera, Edy Angelillo dovrà prestare volto e voce a un'altra celebre stella della musica italiana degli anni '70 e '80 e cioè Nada. Il talento da attrice della Angelillo saprà restituire la bravura di Nada e lo spettacolo è assicurato anche se sui social inizia a serpeggiare un po' di malumore. Infatti, gli internauti della rete hanno dimostrato la loro contrarietà ad alcune scelte degli autori e molti non sopportano che ogni anno vengano scelti sempre gli stessi cantanti ma, sopratutto, le stesse canzoni. C'è da sperare che la Angelillo non interpreti, per l'ennesima volta, Amore Disperato di Nada, già visto e ascoltato in precedenti edizioni di Tale e Quale Show.

