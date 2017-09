FEDERICO ANGELUCCI/ L'imitazione di Mina dopo il successo di Despacito (Tale e quale show 2017)

Carlo Conti (foto Lapresse)

IL TORMENTONE DELL'ESTATE A TALE E QUALE SHOW

E' stato, senza dubbio, il vero e proprio tormentone dell'estate, diventando uno dei brani più visualizzati di sempre su Youtube. Stiamo parlando di Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che è stato protagonista di Tale e Quale Show nella puntata del 22 settembre. Infatti, è tornato programma incentrato sulle imitazioni di cantanti famosi e ha ottenuto una media di 4 milioni e 500 mila telespettatori, convincendo tantissimo il pubblico. A prestare il volto a Luis Fonsi è stato Federico Angelucci, ex stella di Amici di Maria De Filippi. L'esibizione di Angelucci è stata molto convincente e Cristian De Sica ha affermato come non conoscesse il cantante ma che è stato onorato di averlo conosciuto con questa imitazione, nonostante il brano abbia ormai stancato tutti. Anche Loretta Goggi ha fatto i complimenti al cantante mentre Montesano ha voluto ironizzare come suo solito.

FEDERICO ANGELUCCI EN TRAVESTI' NELLA NUOVA PUNTATA

Federico Angelucci sarà uno dei primi concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show a interpretare una cantante donna. Infatti, nella puntata di stasera 29 settembre, l'ex vincitore del talent show di Canale 5 si calerà nei panni di Mina. Un ruolo en travestì potremmo dire, proprio di quelli che sono piaciuti molto a Valerio Scanu nella stagione 2014 del programma. Scanu fu Anna Oxa, Orietta Berti e molte altre: anche a Angelucci capiterà la stessa sorte? Quello che è certo è che il ragazzo cercherà di mostrare la sua professionilità anche se ha preso con sbigottimento la notizia, in diretta, di questa nuova esibizione. Avrà paura di fare una brutta figura con i suoi fans? E, la domanda che tutti ci poniamo è quale brano sarà scelto per la puntata di stasera anche se molti hanno ipotizzato che possa essere Le mille bolle blu di Mina, già imitata anni fa a Tale e quale show.

