FILIPPO BISCIGLIA/ Imitazione di Tiziano Ferro dopo Il successo di Francesco Gabbani (Tale e quale show 2017)

Filippo Bisciglia

DA TEMPTATION ISLAND A TALE E QUALE SHOW

Uno dei grandi protagonisti e mattatore della prima puntata di Tale e Quale Show 2017 è stato l'amatissimo Filippo Bisciglia, che è stato in tv tutta l'estate con Temptation Island e che è ormai apprezzatissimo sui social. Bisciglia è considerato un volto rassicurante dal pubblico ma nella prima puntata di Tale e quale show si è dimostrato anche bravo. Addirittura, il pubblico in studio ha mostrato il suo apprezzato per Bisciglia urlandogli un "bravo" in coro. I tre membri della giuria hanno espresso il loro voto positivo per Filippo. Enrico Montesano ha scherzato col volto Mediaset, dicendogli che è meglio truccato da Gabbani mentre Cristian gli ha fatto i complimenti per la performance ma ha detto che guardandolo così truccato gli ricorda più Rovazzi. Anche Loretta Goggi ha espresso il suo parere positivo. Insomma, un ottimo inizio per Bisciglia ma saprà convincere ancora?

FILIPPO BISCIGLIA SARA' TIZIANO FERRO

Uno dei cantanti più imitato a Tale e quale è senza dubbio Tiziano Ferro, l'artista apprezzatissimo in Italia e all'estero. Ha cantato in spagnolo, inglese, francese e portoghese, vendendo oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo, sopratutto in America latina e Europa. A prestare voce e volto (sapientemente modificato dalla squadra dei truccatori) al cantante di Latina sarà Filippo Bisciglia. Quale brano toccherà al presentatore di Temptation Island e che in questi giorni stiamo vedendo anche alla corte di Maria De Filippi a Uomini e Donne? Prima di lui, anche altri si sono cimentati in alcuni dei brani più famosi della stella scoperta da Mara Maionchi comer Davide Merlini con Ti scatterò una foto e Francesco Cicchella in Non me lo so spiegare. Stavolta, Bisciglia potrebbe imitare Ferro nella sua esibizione di Potremmo Ritornare che ha cantato anche sul palco di Sanremo 2017.

