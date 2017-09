Federica Benincà VS Soleil Sorgè / Amicizia finita per colpa di Marco Cartasegna? (Uomini e Donne)

Federica Beninà e Soleil Sorgè

Federica Benincà si scaglia contro Soleil Sorgè. L’ex fidanzata di Marco Cartasegna non ha affatto gradito la presunta amicizia nata tra la fidanzata di Luca Onestini e il suo ex ragazzo. Federica e Soleil hanno condiviso insieme l’esperienza come corteggiatrici di Uomini e Donne. Nel corso delle puntate, nonostante l’interesse che Marco ha mostrato di avere per Soleil, tra le due ragazze è nata una sincera amicizia che le ha portate a frequentarsi spesso anche lontano dalle telecamere. Motivo che ha fatto torcere il naso alla Benincà quando ha scoperto dell’amicizia nata improvvisamente tra Soleil e Marco. Federica, così, ha detto la sua sulla questione in un video pubblicato sulle sue stories di Instagram. “Mi sono stufata di sentir dire da persone che io sguazzo in questa situazione (…). Poi vorrei sapere proprio come io possa sguazzare in questa situazione, visto che ieri non mi sono espressa. Ora però forse è il caso di farlo, visto che non ho voglia di prendermi critiche per cose che non faccio. E’ anche bene mettere i puntini sulle i. Io non voglio credere, e non ci credo, che Marco e Soleil abbiano una storia; questo assolutamente no. Detto ciò, trovo altamente fuori luogo questa loro amicizia”, ha sbottato Federica che non ha mai nascosto di aver sofferto quando è finita la sua storia con Marco.

LE SPIEGAZIONI DI SOLEIL

Soleil Sorgè, dopo aver ammesso di aver visto Marco Cartasegna e di avere con lui un semplice rapporto d’amicizia, di fronte alle critiche e alle offese che sta ricevendo sui social, ha deciso di rispondere. “Quando avrò tempo e voglia per rispondere alla marea di stupidaggini e cattiverie dette in questi giorni sarò la prima a farlo, nel frattempo riflettete bene sulle vostre parole perché non solo sono piede di ignoranza, ma quando dirò la mia e capirete come stanno le cose.. le scuse non le accetterò più. Ora torno a vivere la mia amazing life”, ha fatto sapere la fidanzata di Luca Onestini attraverso i social. Nessuna spiegazione, dunque, su ciò che è accaduto con Marco. Innamorata di Luca, Soleil non ha nulla da nascondere e non ha avuto problemi nell’ammettere di aver trascorso un po’ di tempo con Marco Cartasegna. Le spiegazioni vere arriveranno dallo studio di Pomeriggio Cinque di cui è opinionista?

