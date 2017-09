Fratelli di Crozza / Anticipazioni 29 settembre: quali le nuove imitazioni del comico genovese?

Fratelli di Crozza

Dallo scorso venerdì 22 settembre, a partire dalle 21:15 su Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9) si sono riaperti i battenti di “Fratelli di Crozza”, il programma di e con Maurizio Crozza che parlerà – come sempre – di attualità così come di politica e temi strettamente attuali della società italiana degli ultimi tempi. Il comico genovese, porta ancora una volta in studio la solita tagliente ironia che lo contraddistingue, con quello stile che ha reso la sua figura assolutamente unica. Dopo le notevoli novità della scorsa stagione (Maligno Belpietro, Michele Emiliano, Maurizio Mannoioni, Mauro Corona, Federico Rampini e Giovanna Botteri) al suo divertentissimo elenco di parodie si aggiunge anche Marco Minniti, Ministro dell’Interno che porta alla sinistra una serie di nuovi slogan tra cui l'essenziale: “Se noi del PD vogliamo vincere le elezioni, non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti”. Cosa succederà stasera? Eccovi le anticipazioni della nuova puntata di oggi, venerdì 29 settembre del programma prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

Fratelli di Crozza, anticipazioni 29 settembre: le imitazioni del comico

Fratelli di Crozza ritorna in televisione, puntualmente oggi, venerdì 29 settembre. In diretta da Milano, a partire dalle 21:15 sul canale Nove, Maurizio Crozza riaprirà i battenti del nuovo appuntamento. Dopo le precedenti parodie del Ministro dell’Interno Marco Minniti di Vittorio Feltri e Giuliano Pisapia, a chi toccherà questa sera? La trasmissione potrà essere visionata anche in streaming oltre che in diretta televisiva. Ed infatti, potrà essere vista live e on demand su Dplay, tramite il seguente indirizzo web: www.dplay.com/fratelli-di-crozza. Nel frattempo, il programma continua anche in Second Screen anche sui canali social che di seguito vi andremo a riportare:

