GABRIELE CIRILLI/ Video, l'imitazione di Heidi dopo l’Ape Maia...(Tale e Quale Show 2017)

GABRIELE CIRILLI BLOCCATO DALL’IMBRACATURA: SARA' HEIDI

Tra i dodici concorrenti vip in gara a Tale e quale show, chiamati a proporre delle suggestive interpretazioni c'è anche Gabriele Cirilli. Infatti, il comico abruzzese sarà alle prese con una nuova Mission Impossible dopo che la scorsa settimana ha fatto divertire tutti interpretando a suo modo una celebre sigla di cartoni animati molto in voga tra gli anni Settanta ed Ottanta: l’ape Maia. Uno show nello show, con il povero Cirilli che suo malgrado è rimasto bloccato sulla imbracatura che gli ha permesso di svolazzare nello studio. Un imprevisto che ha reso la performance di Cirilli ancora più originale a tutto vantaggio della trasmissione. Non resta che vedere questa sera quale sarà la nuova Mission Impossible: l’unica cosa certa è che riguarderà nuovamente il mondo dei cartoni animati e che si probabilmente si esibirà nelle vesti della dolce Heidi. Clicca qui per rivedere la performance di Cirilli nella prima puntata.

A TEATRO CON LA COMMEDIA MUSICALE ‘LA FAMIGLIA ADAMS’

Il comico Gabriele Cirilli in questo periodo non è impegnato soltanto con il fortunato show del venerdì sera di Rai 1 ma presto sarà protagonista anche della commedia musicale La famiglia Adams vestendo i panni di Gomez Adams. La commedia sarà proposta nel mese di marzo al Teatro Nuovo di Milano. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cirilli con un post pubblicato su Facebook nel quale si legge: “La Famiglia Addams torna a Milano con un nuovissimo allestimento dal 9 al 25 marzo 2018 al Teatro Nuovo di Milano. Lorenzo Vitali ed il team creativo hanno scelto me come protagonista maschile della commedia musicale diretta da Claudio Insegno. Terminato il mio impegno su Rai1 con la settima edizione di Tale e Quale Show, approderò al grande musical vestendo i panni del celebre Gomez Addams in un allestimento tutto da ridere!”.

