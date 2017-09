GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, news dalla casa: volano stracci tra Carmen Di Pietro e Simona Izzo

Grande Fratello Vip

E’ guerra tra Carmen Di Pietro e Simona Izzo. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Carmen non ha ancora digerito lo scherzo che Simona le ha fatto qualche giorno fa. Dopo un duro confronto in cui la Di Pietro ha attaccato pesantemente la regista, rea di averle fatto credere che il marito Giuseppe abbia una relazione con una sua amica, Carmen, nelle scorse ore, ha attaccato la Izzo dandole della str***a. “Gioca ma non con la mia famiglia”, ha sbottato la Di Pietro che è stata accusata dalla regista, supportata dagli altri inquilini della casa, di aver sottratto delle merendine al gruppo. Carmen, poi, si è resa conto di aver esagerato e ha deciso di fare un passo nei confronti della Izzo chiedendole scusa. “Non dovevo dire quella cosa”, ha detto alla regista. Da parte sua, Simona ha accettato le scuse di Carmen. Le due, così, si sono scambiate un sorriso e un abbraccio. Pace fatta, dunque, tra Carmen e Simona, compagne d’avventura sin dal primo giorno di permanenza all’interno della casa?

LE CONFESSIONI DI CRISTIANO MALGIOGLIO

Cristiano Malgiolgio continua ad animare la casa del Grande Fratello Vip 2017. Dopo aver minacciato di lasciare la casa, Malgioglio è stato accontentato dal Grande Fratello che gli ha concesso di trascorrere la notte nella stazione di Tristopoli. Rilassato, riposato e sereno, Malgioglio ha così regalato ai suoi compagni d’avventura alcune confessioni. Dopo aver parlato del grande amore che nutre per Jennier Lopez, Cristiano si è lasciato andare ad una confessione privata parlando con Luca Onestini. “Io ho sofferto tantissimo, il mio essere particolare... ora è facile!" – confessa Cristiano parlando del suo particolare stile e di quanto sia stato difficile trovare spazio nel mondo dello spettacolo - "Facevo l'autostop in inverno, con la neve, per andare a Milano e far sentire le mie canzoni" racconta commosso Cristiano che conclude così – “Adesso non mi spaventa più niente perché ho sofferto tanto". Le parole di Malgioglio rapiscono totalmente Luca Onestini.

