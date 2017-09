Gino Sorbillo / Chi è il pizzaiolo ospiti a Bake Off Italia 5: le numerose esperienze in tv

Gino Sorbillo a Bake Off Italia 5

Non è la prima volta quella di stasera in televisione per Gino Sorbillo. Il noto pizzaiolo napoletano infatti prima di Bake Off Italia 5 era già stato sul piccolo schermo. Era stato ospite per tre edizioni a Masterchef per poi vederlo giudice nella gara della giuria a Masterchef Israele. Ha artecipato a numerosi programmi tra cui Alice Tv, Menù di Benedetto e La Prova del Cuoco. Per il programma di Antonella Clerici tiene la rubrica sulla pizza da ben cinque anni e lavora anche per il mensile che esce in edicola. Inoltre Gino Sorbillo è stato protagonista di tantissimi documentari sulla pizza napoletana prodotti da Arké, Discovery Channel e National Geographic. Chi ha mangiato la sua pizza di certo non se la scorda e sicuramente rimane impressa nella memoria l'immagine di quello che è un vero e proprio artista della pasta filante. Staremo a vedere nella puntata di stasera di Bake Off Italia 5 cosa farà.

LA CARRIERA

Quando dici Gino Sorbillo la parola che ti viene subito in mente è pizza. Questi infatti è un noto pizzaiolo napoletano che ha una pizzeria nella storica sede di via dei Tribunali e un'altra in via Partenope. Inoltre il marchio è arrivato anche a Milano dove al Duomo si può trovare Gino Sorbillo Lievito madre. Una tradizione di famiglia tanto che tra Napoli, Milano e New York si possono trovare ancora insegne Antica Pizza fritta da Zia Esterina Sorbillo. Gino Sorbillo è uno degli eredi di una delle famiglie più antiche di tutta Napoli. Furono i nonni Luigi Sorbillo e Carolina Esposito a fondare nel centro antico della città la prima pizzeria nella location dove tuttora vediamo impegnato Gino, in via dei Tribunali. I nonni misero al mondo 21 figli che diventarono tutti pizzaioli e il 19mo fu proprio il padre di Gino, Salvatore. Cosa ci ha messo di suo? La fantasia, la creatività e l'arte che l'ha distinto dalla sua famiglia regalandogli ancor più fama e importanza.

