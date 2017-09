Giulia De Lellis / Grande Fratello Vip: la frase shock sull'AIDS dopo le adozioni gay, web furioso

Giulia De Lellis

Quando Giulia De Lellis è stata scritturata dagli autori del Grande Fratello Vip, senza ombra di dubbio si aspettavano che la fidanzata di Andrea Damante, fosse arguta e perspicace come ha dimostrato di essere fuori dal programma. Ed invece, anche gli estimatori hanno avuto modo di conoscere una giovanissima ragazza piena zeppa di idee confuse e poca voglia di approfondirle. Anche la Gialappa's Band, durante il primo appuntamento con "Mai Dire GF Vip" lo scorso mercoledì sera, ha preso in giro l'ex corteggiatrice, che si "vantava" con gli altri di non amare la lettura e di essere entrata in una libreria senza sapere bene cosa fare al suo interno. La nuova "bomba", arriva con i suoi dubbi sull'HIV: può essere trasmessa con una bottiglietta d'acqua? Le sue esternazioni hanno letteralmente gettato i fan dello sconforto: è possibile infatti, ignorare temi di tale portata? Giulia poi, si è presentata come una esperta in tendenze, probabilmente incapace ad influenzare il suo pubblico in maniera intelligente e cosciente.

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip: i dubbi che congelano anche i fan

In circa tre settimane di reclusione forzata nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis non sta facendo affatto perdere la pazienza agli altri concorrenti ed anzi, in moltissimi la coccolano come se fosse la mascotte del gioco. E' pur vero però che, le sue esternazioni, stanno di contro, facendo inalberare il pubblico da fuori, costretto a sentire i suoi pensieri sconclusionati. Dopo l'esternazione assolutamente priva di una benché minima preparazione in materia: "I figli dei gay diventano gay", arriva anche un nuovo "problema" per la gieffina. "Ma come fate a giustificare una che a 21 anni non ha la più pallida idea di come si trasmetta l'AIDS? Siete più scemi di lei", cinguetta qualcuno su Twitter. La notizia è stata riportata dal sito di Bitchyf.it che parla attraverso supposizioni e non certezze. La rete però, sembra confermare le ipotesi. "L'ignoranza di Giulia De Lellis si è vista oggi quando ha creduto che l'AIDS si trasmettesse con una bottiglia. Giulia, fatti una cultura o taci", si legge ancora.

Grande Fratello Vip, web in rivolta per Giulia De Lellis

Secondo quanto riporta il sito citato poc'anzi, Giulia e Simona Izzo stavano conversando fino a quando, la regista ha esclamato: "Avevo un'amica malata di AIDS...". Per tutta risposta, la De Lellis ha chiesto: "Ma stavi attenta con le bottiglie d'acqua?". Secondo l'ex corteggiatrice quindi, il virus potrebbe trasmettersi tramite saliva? ''Continua la disinformazione della De Lellis, questa volta SULL'AIDS. Di male in peggio'', tuona ancora il web. E poi: ''Qualcuno può dire a Giulia De Lellis che l'AIDS non si trasmette con la saliva'', ''Giulia de Lellis crede che l'AIDS si possa prendere bevendo dalla stessa bottiglietta di un sieropositivo. Ok''. "Cose da spiegare alla De Lellis: Se bevi dalla stessa bottiglia non prendi l'AIDS. Se fumi dalla stessa sigaretta non diventi gay". Il web crede che sia arrivato il momento di tranquillizzare la De Lellis e chiarire le sue tante idee molto confuse. Lunedì sera arriverà finalmente il suo turno oppure le faranno solo una bella sorpresa portandole in Casa il fidanzato? Un poco d'informazione non guasterebbe...

