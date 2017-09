Grande Fratello Vip 2 Ed. 2017 / Diretta su Mediaset Extra: grande novità per i telespettatori

Grande Fratello Vip (Logo)

Arriva una bella novità per i fan del Grande Fratello Vip e viene annunciata proprio sulla pagina Facebook del programma. Qui si legge: "La diretta di “Grande Fratello Vip” su Mediaset Extra raddoppia la scelta. A partire da oggi, alle ore 14.45, la seguitissima diretta dalla Casa di Cinecittà, trasmessa ogni giorno su Mediaset Extra dalle ore 10.00 del mattino alle ore 7.00 del giorno successivo, si avvarrà di una doppia regia. Tutti i telespettatori del canale 34 del digitale terestre, semplicemente utilizzando il telecomando del loro apparecchio tv, potranno selezionare l’audio che preferiscono ascoltare tra le due diverse prospettive della Casa più spiata d’Italia". Il pubblico potrà da oggi avere la possibilità di scegliere quale parte della Casa ascoltare, possibilità prima negata.

OTTIME NOTIZIE PER I TELESPETTATORI

Ricordiamo che sono molteplici le fascie dedicate al Grande Fratello Vip nel corso della giornata; possiamo infatti seguire i Vip: su Canale 5 col daytime in onda dalle ore 16.05 dal lunedì al venerdì, la domenica invece alle 23.05. Su Italia 1 tutti giorni alle ore 13.00 con la domenica anche alle 19.00. Su La5 infine due daytime al giorno alle 13.05 e alle 18, oltre alla diretta alle 23.15 dal lunedì al venerdì. Per gli spettatori che non vogliono perdersi neppure un minuto di ciò che accade nella Casa, è prevista la diretta 24h del GF VIP sul canale Mediaset Extra dalle 10.00 alle 7.00 del giorno successivo. Inoltre è possibile rivedere in replica della puntata del lunedì sera condotta da Ilary Blasi su La5 il martedì in prima serata (ore 21.10).

© Riproduzione Riservata.