HO UCCISO NAPOLEONE/ Su Rai 3 il film con Micaela Ramazzotti (oggi, 29 settembre 2017)

il film comico nella prima serata di Rai 3

NEL CAST MICAELA RAMAZZOTTI E LIBERO DE RIENZO

Ho ucciso Napoleone, il film in onda su Rai 3 oggi, 29 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere comica che è stata realizzata nel 2015 ed è stata diretta da Giorgio Farina. Il cast è compost da alcuni grandi attori del panorama cinematografico italiano come Micaela Ramazzotti, Libero De Rienzo, Elena Sofia Ricci, Adriano Giannini, Iaia Forte e Thony. L'attrice protagonista, che interpreta Anita, è Micaela Ramazzotti nota per aver partecipato a pellicole di grande spessore come Il cuore grande delle ragazze, La pazza gioia, Questione di cuore e Più buio di mezzanotte. Il film Ho ucciso Napoleone è uscito nei cinema italiani nel mese di marzo del 2015. Purtroppo non si è trattato di un vero e proprio successo al box office. Al contrario, i dati del botteghino hanno rilevato un vero e proprio flop. Il film è infatti arrivato ad incassare non più di 573 mila euro. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HO UCCISO NAPOLEONE, LA TRAMA DEL FILM

Anita è una manager di successo molto attenta alla sua carriera e più che mai decisa a buttare all'aria la sua vita privata pur di realizzarsi professionalmente. Qualsiasi tipo di relazione personale, Anita fa in modo di distruggerla. Arriva addirittura a buttare nel WC il pesce rosso che la sua vicina, una bimba i sette anni, le affida prima di partire per un periodo di vacanza con i genitori. Da quel momento in poi la sua vita inizia ad andare a rotoli. Poche ore dopo, scopre di aspettare un figlio dal suo datore di lavoro, Paride, e il giorno dopo viene licenziata in tronco. Nella convinzione che il licenziamento sia stato orchestrato da Paride, inizia a pianificare una tremenda vendetta. Per farlo, chiama a raccolta un gruppetto di donne esasperate per aver perso il lavoro. A darle una mano c'è anche Biagio, legale dell'azienda presso cui Anita lavorava che è da tempo innamorato di lei. La donna scopre che Paride compie ripetutamente ingenti furti ai danni dell'azienda e, dopo tanto lavoro, riesce e smascherare il colpevole e a farlo licenziare. Nel frattempo, la gravidanza di Anita va avanti e Biagio diventa il vero padre della bambina, alla quale verrà dato il nome di Dora. I due si sposano ed Anita decide di rinunciare ad appoggiare la causa che una delle sue complici del piano contro Paride aveva intentato contro l'azienda farmaceutica. Poco dopo, Anita scoprirà che Biagio non è chi dice di essere. Saranno le sue amiche a darle una mano, smascherano tutte le bugie messe in piedi dall'uomo.

© Riproduzione Riservata.