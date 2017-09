HOUDINI - L'ULTIMO MAGO/ Su Rai Movie il film con Guy Pearce (oggi, 29 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CATHERINE ZETA-JONES

Houdini - L'ultimo mago, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2007 che è stata diretta da Gillan Armostrong. La trama del film racconta con accuratezza di dettagli la vita e le gesta del grandioso mago Harry Houdini ed è dunque ambientata nel corso degli anni 20. Houdini - L'ultimo mago, è stato distribuito nei cinema italiani nell'aprile del 2009. Il cast di attori principali è composto da Guy Pearce, Catherine Zeta-Jones, Saoirse Ronan e Timothy Spall. L'attore protagonista che ha vestito i panni di Haty Houdini, Guy Pearce, per riuscire a calzare al meglio il personaggio è stato costretto ad accrescere di circa 20 chili la sua struttura muscolare. Il cambiamento fu repentino e rapido. L'attore aveva, infatti, da poco concluso le riprese del film in cui fu chiamato ad interpretare Warhol. Quest'ultimo personaggio, al contrario di Houdini, richiedeva un fisico molto più asciutto e snello. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HOUDINI - L'ULTIMO MAGO, LA TRAMA DEL FILM

La storia ha inizio nel 1926, anno in cui Harry Houdini approda in terra scozzese per esibirsi in una serie di spettacoli che fanno parte del suo tour in Scozia. Uno dei suoi più grandi obiettivi è quello di smascherare tutti i maghi ciarlatani che ingannano il pubblico con squallidi trucchetti. Per farlo, decide di offrire un'interessante somma di denaro a chiunque riesca ad indovinare quale sia stata la frase pronunciata da sua madre prima di morire. La prima maga ad avvicinarsi ad Houdini è la seducente ed affascinante maga Mary McGarvie che, almeno inizialmente, ha intenzione di tendergli un trabocchetto. L'intenzione di truffarlo svanisce presto perché tra i due nasce una tenera storia sentimentale. La donna, in realtà, potrebbe ancora approfittarsi di Harry ma preferisce lasciar perdere. Mary ha infatti scoperto che il mago era lontano dalla madre morente per motivi di lavoro e che quindi la donna non avrebbe potuto pronunciare nessun ultima frase rivolta ad Harry. La vera sensitiva, in realtà, è la figlia di Mary. La piccola rivela tutta la verità ad Houdini preannunciandogli anche la sua morte che avverrà per colpa di un angelo dalla chioma rossa.

