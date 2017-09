IL DIARIO DI BRIDGET JONES/ Su La5 il film con Renée Zellweger (oggi, 29 settembre 2017)

il film comico in prima serata su La5

NEL CAST RENEE' ZELLWEGER

Il diario di Bridget Jones, il film in onda su La5 oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica del 2001 che è stata diretta da Sharon Maguire ed ispirata al romanzo scritto da Helen Fielding. Il cast del film è composto da attori del calibro di Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones e Jim Broadbent. Renee Zellweger, l'attrice statunitense che veste i panni di Bridget Jones, ha ricevuto una candidatura agli Oscar proprio grazie a questo film che l'ha vista protagonista. La Zellweger è poi nota anche per altre interpretazioni in film come Ritorno a Could Mountain, Appaloosa, My one and my only e La voce dell'amore. Il diario di Bridget Jones ha preceduto l'uscita di due sequel, ovvero Che pasticcio Bridget Jones e Bridget Jones Baby. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, LA TRAMA DEL FILM

Bridget Jones è una donna di trent'anni con qualche chilo di troppo, single ed innamorata del suo datore di lavoro, Daniel, un incallito don Giovanni. In concomitanza con l'inizio delle feste natalizie, viene invitata a casa di sua madre. Quest'ultima cerca in tutti i modi di farle conoscere un uomo che, secondo il suo parere sarebbe perfetto per sua figlia. Proprio in quella circostanza, Bridget conosce Mark, un brillante avvocato che però appare scontroso ed antipatico nei suoi confronti. Le parole di Mark scuotono però l'animo di Bridget, che l'indomani decide di dar vita ad un diario in cui annotare tutto ciò che desidera cambiare all'interno della sua vita. Il nuovo anno inizia senza grandi cambiamenti, eccezion fatta per messaggini che Bridget ed il suo capo, Daniel, iniziano a scambiarsi. Tra i due nasce una relazione e poco dopo la donna scopre che Mark, l'avvocato conosciuto a casa di sua madre, diverso tempo prima era stato a letto con la ragazza di Daniel. Dopo quell'episodio, ovviamente, la loro amicizia era terminata per sempre. Non passa molto tempo prima che Bridget scopra il tradimento di Daniel. L'uomo ha infatti una relazione anche con una sua collega di lavoro. Bridget va su tutte le furie e, dopo un primo momento di smarrimento, decide di licenziarsi e cercare un nuovo lavoro. Inaspettatamente, la donna incontra nuovamente Mark che le dichiara il suo amore, apprezzandola così com'è. Ma le sorprese non finiscono qui. Nel bel mezzo d una cena a cui partecipano gli amici di Bridget e Mark, piomba improvvisamente anche Danile che dichiara a Bridget di provare ancora qualcosa per lei. Tra Mark e Daniel scoppia una violenta rissa. Chi sceglierà, trai i due, Bridget?

© Riproduzione Riservata.