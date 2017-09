IL SEGRETO / Anticipazioni puntate 29 settembre: Hernando accetta il bambino, Lucas pronto a partire

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5: come già accaduto le scorse settimane, infatti, la telenovela spagnola andrà in onda sia alle ore 16:20 che alle ore 21:20 per il graditissimo episodio serale. Saranno davvero tanti gli spunti di riflessione di quest'oggi a partire dalla disperazione di Hernando, dopo la scoperta dei dubbi sulla paternità del nascituro. L'uomo per diversi giorni non troverà il coraggio di parlare con Camila, almeno fino a quando avrà un dialogo chiarificare con Nicolas: sarà in tale circostanza che capirà come il legame di sangue non sia tanto importante e deciderà di condividere tale pensiero con Camila. Dopo essersi recato a La Puebla per comprare un regalo per moglie e figlia, Hernando proverà a riallacciare i rapporti con la cubana, anche se non sarà tanto facile recuperare il tempo perduto e correggere gli errori fatti. E mentre i coniugi Dos Casas saranno alla ricerca di un nuovo equilibrio, Rogelia proseguirà le sue indagini per scoprire il grande mistero di Ismael.

La festa di addio di Lucas

La decisione per Lucas è stata presa: il dottore non intende restare a Puente Viejo ancora a lungo. Il paese lo fa soffrire troppo, per questo cercherà di riprendere in mano le redini della sua vita altrove, tornando nella sua città natale insieme al piccolo Marcos. Per salutare tutte le persone alle quali ha voluto bene, il dottore organizzerà una piccola festicciola alla quale parteciperanno molti degli abitanti di Puente Viejo. Anche se il momento dell'addio sarà vicino, qualcuno sembrerà non esserne troppo interessato: stiamo parlando di Carmelo, che continuerà ad avere occhi soltanto per Adela. Leal sarà tormentato dai rimorsi e della possibilità che Cristobal Garrigues possa fare del male alla donna e a Ulpiano. Per questo, cercherà di tenere sotto controllo i movimenti della vedova nella speranza che l'ex Intendente stia lontano da lei. Ma ben presto dovrà fare i conti con il peggiore degli scenari: l'incubo si trasformerà in realtà quando Cristobal verrà ritrovato proprio a casa di Adela e si rivolgerà a Carmelo con un aut aut. Leal dovrà seguire alla lettera gli ordini di Garrigues, diversamente alla donna e il suo giovane figlio verrà fatto del male.

