JUAN FRAN SIERRA IN LUTTO / L’ex fidanzato di Claudio Sona in lacrime sui social: “Lasci un grande vuoto"

Momento delicato per Juan Fran Sierra. L’ex fidanzato di Claudio Sona ha condiviso con i followers un momento di grande dolore. Negli scorsi giorni ha perso un caro amico e, nonostante sia abituato a feste e serate mondane, si è lasciato andare ad un momento di sfogo ma anche di profonda riflessione. Attraverso una serie di Stories pubblicate sul suo profilo Instagram, il modello si è chiesto come sia possibile che la morte si porti via un ragazzo giovane e pieno di vita. “Di tutte le cose ingiuste della vita, questa è quella che mi fa più male in assoluto. Felice di ricordarti sorridente e coraggioso amico. Lasci un grande vuoto che nessuno potrà rimpiazzare”, ha scritto Juan che ha poi raccontato ai suoi followers quanto accaduto – “Ragazzi ho ricevuto un colpo basso. Ho perso una persona che mi era abbastanza vicina. Pochi giorni fa, l’ultima volta che abbiamo parlato, mi ha detto ‘Mi fai volare’ e io, amico, ti dico ‘vola e vola sempre più in alto perché te lo meriti”, ha detto tra le lacrime l’ex fidanzato di Claudio Sona.

JUAN FRAN SIERRA E IL RAPPORTO CON LA RELIGIONE

La morte dell’amico ha lasciato un vuoto profondo in Juan Fran Sierra che sta cercando di colmare non solo con le persone fisiche che gli sono intorno ma soprattutto con la religione. Questa mattina, infatti, il modello è uscito per andare a fare colazione ma prima di recarsi al solito bar ha sentito il bisogno di fermarsi in chiesa e pregare. “Mi sono fermato in chiesa perché avevo bisogno di ringraziare per tutto quello che ho”, ha poi spiegato su Instagram Stories. Il modello, poi, ha annunciato che, nonostante il grande dolore, tra pochi giorni festeggerà comunque il suo compleanno con una festa con cui cercherà di far volare il suo amico che si sarebbe sicuramente divertito. E’ un momento duro, dunque, per Juan Fran Sierra che sta ricevendo l’affetto e il sostegno di tutti quelli che lo seguono.

