LO SPECIALISTA/ Su iris il film con Sylvester Stallone (oggi, 29 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Lo specialista, il film in onda su Iris oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata nel 1994 grazie alla regia di Luis Llosa. Il cast è da considerarsi a tutti gli effetti stellare, sia per la presenza di James Woods, sia per quella di Sharon Stone e Sylvester Stallone. Al loro fianco altri due nomi conosciuti della filmografia americana, Eric Roberts e Rod Steiger. Di genere drammatico e thriller, il film nasce da un soggetto di John Shirley e si avvale della fotografia di Jeffrey L. Kimball, mentre le musiche sono a cura di John Barry. Grazie ad un budget di 45 milioni di dollari, il successo registrato ai box office è stato considerevole, dati i 14,3 milioni di dollari registrati solo al debutto in America, per un totale sul solo suolo americano di oltre 57 milioni. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LO SPECIALISTA, LA TRAMA DEL FILM

Il film si concentra sulla protagonista May Munro e sulla sua decisione di affidarsi ad un ex agente federale per vendicare la morte dei genitori. Ray Quick inizialmente decide di non accettare l'incarico, anche se in base ai suoi sospetti decide di seguire May di nascosto. Convinto che non nasconda nulla di strano, Ray decide alla fine di accettare il compito ed uccide così i tre uomini che avrebbero ucciso i genitori della ragazza anni prima. In seguito scopre tuttavia che May lo ha tratto in inganno e che è stata sfruttata da Ned Trent, un ex collega del protagonista, con cui ha dei conti in sospeso. Dato che il piano prevedeva in realtà la morte di Ray, l'accordo stipulato fra Trent May cade immediatamente, ma lo specialista dovrà fare i conti anche con la morte di un'innocente come conseguenza delle sue azioni. May infatti è morta a causa dell'esplosione provocata da Ray, o almeno così crede quest'ultimo. La ragazza ha in realtà finto la propria morte ed assume l'identità di una sconosciuta. Ned tuttavia scopre l'inganno e ritorna a minacciare May in modo tale che gli riveli dove si nasconde il rivale. Anche se in un primo momento la donna è costretta ad accettare, in seguito decide di avvisare la potenziale vittima del pericolo che sta per correre.

