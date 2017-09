MARCO CARTA/ L'imitazione di Cocciante dopo la standing ovation per il suo Mi manchi (Tale e quale show 2017)

Marco Carta

MARCO CARTA IMITA RICCARDO COCCIANTE

Nella puntata di stasera di Tale e quale show vedremo Marco Carta cimentarsi in un ever green di questo show e cioè Riccardo Cocciante. Nel 2012, a prestare volto e voce al celebre interprete fu Giò Di Tonno, che ha cantato Se stiamo insieme. Nell'edizione 2015, invece, Karima e Walter Nudo sono stati, rispettivamente, Mina e Cocciante in Questione di feeling. Riuscirà Marco Carta a convincere il pubblico come ha fatto nella puntata del debutto? Quale successo sarà scelto per celebrare l'artista e mettere alla prova l'ex vincitore di Amici? Sarà Bella senz'anima oppure qualche altro successo come Quando finisce un amore? Sarebbe interessante anche vedere Marco Carta esibirsi in qualche brano di colonne sonore cantante e composte da Riccardo Cocciante, come quelle per Notre Dame De Paris oppure Giuletta e Romeo.

SUCCESSO DELL'IMITAZIONE DI FAUSTO LEALI

Un'edizione di Tale e Quale show che presenta ben due ex vincitori di Amici di Maria De Filippi. Infatti, a prendere parte allo show del venerdì sera di Rai Uno sono sia Federico Angelucci che Marco Carta che hanno subito convinto i tre giudici del programma. In particolar modo, Carta ha imitato Fausto Leali e il suo Mi manchi, classificatasi al quinto posto nel Festival di Sanremo 1988. Mi manchi ha segnato una vera e propria svolta positiva nella carriera dell'interprete e nella puntata del 22 settembre è stato uno dei più applaudito dal pubblico. Marco Carta ha avuto una standing ovation e ha ricevuto i complimenti di Loretta Goggi. Quest'ultima lo ha definito "bravissimo e somigliante" e ha provato molte emozioni.Anche Cristian De Sica lo ha chiamato bravissimo e ha scherzato sul fatto che abbia fatto la carta carbone di Leali. Enrico Ruggeri ha apprezzato tantissimo l'esibizione, perfetta sia fisicamente che a livello vocale.

