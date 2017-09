MAZE RUNNER - IL LABIRINTO/ Su Rai 2 il film con Dylan O'Brien (oggi, 29 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 2

NEL CAST DYLAN O'BRIEN

Maze Runner - Il labirinto, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Wes Ball con il soggetto che è stato tratto dal romanzo di James Dashner intitolato Il labirinto. Nel cast figurano gli attori Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter e Patricia Clarkson. Dylan O'Brien, che interpreta il personaggio di Thomas, è un volto noto della tv. È infatti diventato noto al grande pubblico grazie al suo ruolo da protagonista della serie tv Teen Wolf, in cui interpreta Stiles Stilinsky. Il film Maze Runner - Il labirinto, è stato interamente girato in Lousiana. Per scegliere l'attore che avrebbe dovuto vestire i panni di Thomas, la produzione prese in considerazione diversi interpreti, come Connor Paolo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MAZE THOMAS - IL LABIRINTO, LA TRAMA DEL FILM

Thomas si risveglia all'interno di un labirinto costituito da mura molto alte ma non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto in precedenza. Qui, trova ad accoglierlo alcuni ragazzi. Anche loro hanno perso la memoria e non ricordano nient'altro che il loro nome. Ad informalo di questo particolare è Alby, leader della Radura (il cortile in cui si trova il labirinto). Poco dopo apprende che una misteriosa scatola porta, ogni mese, viveri ed una nuova persona all'interno della radura. Solo i velocisti, quello che dimostrano di essere più veloci e scattanti di tutti, hanno il diritto di entrare all'interno del labirinto. L'obiettivo dei velocisti è trovare una via di fuga, ma tutti devono rientrare nella radura prima che faccia buio. Nessuno è mai riuscito a sopravvivere di notte in quel luogo misterioso e sconosciuto. Trascorso del tempo, Thomas viene assalito da un velocista, morso da uno dei mostri che nascosti di notte del labirinto. Il morso dei mostri, noti come "i dolenti", provoca una mutazione genetica che innalza i livelli di aggressività della vittima. Il giorno successivo, altri velocisti cercano di rintracciare il luogo esatto in cui il loro amico è stato infettato dai dolenti, ripercorrendo il loro percorso. Nel tentativo di salvare i suoi due amici, Thomas rimane intrappolato nel labirinto di notte ma riesce a sopravvivere, uccidendo uno dei dolenti. L'indomani, Thomas diventa un velocista ed assieme agli altri rinviene il cadavere del dolente ucciso la notte precedente, scoprendo che alcune sue parti sono meccaniche. Poco dopo la scatola invia nella radura una ragazza che riconosce Thomas e porta con se due siringhe cariche di un siero speciale, in grado di curare l'infezione provocata dai dolenti. Seguendo una sigla riportata su una parte meccanica del dolente morto, Thomas scopre una nuova area del labirinto, fino ad allora inesplorata. Quale verità si cela dietro il misterioso labirinto?

© Riproduzione Riservata.