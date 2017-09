Manila Boff / Uomini e Donne, ecco chi è la nuova dama pronta a far impazzire i cavalieri (Trono Over)

Manila Boff

Manila Boff è una delle protagoniste della terza ed ultima parte della puntata del trono over che va in onda alle 14.45 su canale 5 e che chiude la settimana di Uomini e Donne. Bellissima e con un fisico mozzafiato, Manila Boff è pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore in tv. Nella puntata odierna del trono over, Manila si siederà al centro dello studio per parlare con Sossio Aruta. Dopo alcune titubanze, la dama ha accettato il numero del Re Leone con il quale le cose vanno abbastanza bene. I due, infatti, hanno cominciato a frequentarsi anche se Manila ha anche accettato il numero di Gaetano. Con quest’ultimo, però, non c’è stato ancora nessuno incontro. Gaetano, tuttavia, ha lasciato il suo numero a Federica. La cosa delude Manila che, però, non lo dà a vedere. Manila è intenzionata a conoscere meglio Sossio anche se, nella prossima puntata, riceverà una brutta notizia. Il Re Leone, infatti, rivelerà di non gradire alcuni atteggiamenti della dama come l’uso continuo del cellulare a tavola. Il flirt tra Manila Boff e Sossio Aruta, dunque, è destinato a finire?

MANILA BOFF, UNA BELLEZZA MOZZAFIATO PER I SENIOR

Dopo aver corteggiato Aldo Palmeri e Tommaso Scala, Manila Boff, ancora single, è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore tra i cavalieri del trono over. Nonostante siano passati gli anni, Manila Boff è ancora una bellezza mozzafiato. In studio, la presenza di Manila non è passata inosservata. I cavalieri del trono over sono rimasti affascinati dalla sua bellezza così come gli utenti del web che sono pronti ad andare in studio per corteggiarla. Manila Boff, dunque, è destinata a rubare la scena alle altre dame, in primis a Gemma Galgani. Il sogno di Manila è quello di riuscire a trovare un uomo con cui vivere una vera favola d’amore. La dama riuscirà a trovare il suo principe azzurro? Tutti i fans di Uomini e donne sono pronti per fare il tifo per lei.

